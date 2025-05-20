乒乓球︱黃杜配世界賽混雙殺入8強　國際乒聯調查王楚欽球拍檢測受損事件 (20:13)

3屆世界賽混雙銅牌得主的黃鎮廷／杜凱琹，早前受訪時曾明言期望今屆再爭獎牌之餘，亦可突破過去銅牌成績。二人今屆以3號種子身分出戰，首圈先以局數3：2力克新加坡隊組合，再於次圈輕鬆直落3局淘汰阿爾及利亞隊的耶洛里／傑莎絲。

黃杜配殺入16強後今面對11號種子的巴西隊好手迪奧杜洛／高橋姬莉亞，首局一度陷劣勢下於末段反超，先贏11：9，次局雖被對手以11：8扳平局數，但二人其後愈戰愈勇，輕鬆連贏11：6及11：2，終以局數4：1淘汰對方晉級，8強將鬥7號種子的西班牙隊好手艾華路羅比斯／肖瑤茜。

單打方面，同日雙線出戰的杜凱琹於其後在女單次圈激戰下以3：4僅負意大利隊的蒙法甸妮出局。至於黃鎮廷同樣雙線出擊下於男單次圈以4：1擊退法國隊好手波列，將與世界排名第2的國家隊名將王楚欽爭入16強；另一港將林兆恒則直落4局不敵國家隊「世一」林詩棟。

另外，王楚欽昨伙拍女單「世一」孫穎莎出戰混雙次圈，惟這名世界二哥的球拍在賽前檢測環節時受損，其中一面的海綿裂開，他與教練蕭戰向賽會交涉後，裁判終同意他更換球拍出戰，而最終二人亦直落3局淘汰羅馬尼亞隊對手晉級16強。

事後中國乒協向國際乒聯提出抗議和申訴，雙方就事件召開特別會議，中國乒協主席王勵勤亦要求調取監控鏡頭及調查事件原因，並希望往後賽事更換更大更安全的球拍檢測容器。國際乒聯則回應指，事發後已第一時間要求所有裁判在工作過程中小心謹慎對待球拍，同時強調球拍檢測團隊的操作程序正確無誤，並承諾將深入調查今次事件，其後將公布結果。

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