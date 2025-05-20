明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

劍擊︱蔡俊彥初奪國際賽金牌「報答支持者」　透露換劍成取勝關鍵　盼衝擊世一之位 (20:45)

港隊劍擊星將蔡俊彥（Ryan）日前於花劍大獎賽上海站，勇奪7年全職生涯來首面國際賽金牌。Ryan今午（20日）凱旋返港獲父母接機，受訪時直言奪金彌補他此前遺憾，亦回報自己的支持者，「因為要支持一個整日都輸的運動員，真的很辛苦」。他又透露今站取勝關鍵為調整器材，並希望記住今次狀態、使用同樣的劍，放眼未來衝擊「世一」之位。

27歲港隊花劍二哥蔡俊彥在花劍大獎賽上海站表現突出，戰至決賽以15：12擊敗意大利隊名將、2023年世界賽金牌得主馬連尼，是他7年全職生涯以來首次於國際賽奪金。Ryan認為這面金牌是他新的起點，亦彌補2022年韓國仁川站冠軍戰反勝為敗、輸給同一對手的遺憾。他坦言今次封王的意義不僅聚焦個人，更是回報支持者們長期的鼓勵與付出，「終於對得住重視我的人，因為要支持經常都輸的運動員真的很辛苦，希望我取得好成績會令他們開心」。

蔡俊彥又透露今站取勝關鍵為調整器材，早前他在世界盃加拿大站小組賽第一場斷了3把劍，情急下與美國隊借劍，發覺很順手，並以此成為他換劍的契機，「之前覺得不會因為器材而影響發揮，你厲害就厲害，但後面認真回想才發覺不是這樣，原來劍的問題真的困擾我很久」。Ryan坦承全新調整器材對他影響很大，幫助他心態方面更有信心，「所有的東西都在間接相互影響」。他初出茅廬時曾給自己定下要做「世界第一」的目標，直至追夢過程才發現困難重重，他希望自己能夠記住今次摘金的狀態，繼續用回現在順手的劍，往後生涯尋找機會衝擊「世一」。

花劍2024／25年賽季已結束，據最新世界排名，蔡俊彥由第32位升上17位。總結今季表現，Ryan認為已做好本分，「雖然不是很圓滿，但很感謝身邊人的陪伴」，更透露曾一度因失落打算休賽，但因教練與家人而決定續戰，「教練仍希望我堅持、給我動力，家人也在背後默默支持」，這也令他發覺應要更加珍惜身邊的人。

蔡俊彥表示返港後會以慶祝為先，不急於去定下一個目標，「可以開心就先開心」。他笑言兩名意大利籍教練曾於賽前笑言，如果他能取得好成績，將會染髮慶祝，「這比食菠蘿披薩還慘！甚麼顏色暫不透露，但我會兌現他們要求」。據悉他已報名本月底於啟德體育園體藝館上演的挑戰盃劍擊賽，至於下月亞洲賽及7月世界賽，他期望續與隊友一起衝擊獎牌。

其他報道：

乒乓球︱黃杜配世界賽混雙殺入8強　國際乒聯調查王楚欽球拍檢測受損事件

網球｜基茲奧斯10月首訪港　征啟德體藝館戰UTS香港網球賽

欖球︱港女欖15人亞洲賽大勝哈薩克 下周日鬥東道主日本爭冠

英超︱白禮頓反勝利物浦升第8　三笘薰建功賀28歲生日　成日本首人單季英超入球雙位數

相關字詞﹕劍擊 蔡俊彥 花劍 花劍大獎賽 港隊 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞