劍擊︱蔡俊彥初奪國際賽金牌「報答支持者」　透露換劍成取勝關鍵　盼衝擊世一之位 (20:45)

27歲港隊花劍二哥蔡俊彥在花劍大獎賽上海站表現突出，戰至決賽以15：12擊敗意大利隊名將、2023年世界賽金牌得主馬連尼，是他7年全職生涯以來首次於國際賽奪金。Ryan認為這面金牌是他新的起點，亦彌補2022年韓國仁川站冠軍戰反勝為敗、輸給同一對手的遺憾。他坦言今次封王的意義不僅聚焦個人，更是回報支持者們長期的鼓勵與付出，「終於對得住重視我的人，因為要支持經常都輸的運動員真的很辛苦，希望我取得好成績會令他們開心」。

蔡俊彥又透露今站取勝關鍵為調整器材，早前他在世界盃加拿大站小組賽第一場斷了3把劍，情急下與美國隊借劍，發覺很順手，並以此成為他換劍的契機，「之前覺得不會因為器材而影響發揮，你厲害就厲害，但後面認真回想才發覺不是這樣，原來劍的問題真的困擾我很久」。Ryan坦承全新調整器材對他影響很大，幫助他心態方面更有信心，「所有的東西都在間接相互影響」。他初出茅廬時曾給自己定下要做「世界第一」的目標，直至追夢過程才發現困難重重，他希望自己能夠記住今次摘金的狀態，繼續用回現在順手的劍，往後生涯尋找機會衝擊「世一」。

花劍2024／25年賽季已結束，據最新世界排名，蔡俊彥由第32位升上17位。總結今季表現，Ryan認為已做好本分，「雖然不是很圓滿，但很感謝身邊人的陪伴」，更透露曾一度因失落打算休賽，但因教練與家人而決定續戰，「教練仍希望我堅持、給我動力，家人也在背後默默支持」，這也令他發覺應要更加珍惜身邊的人。

蔡俊彥表示返港後會以慶祝為先，不急於去定下一個目標，「可以開心就先開心」。他笑言兩名意大利籍教練曾於賽前笑言，如果他能取得好成績，將會染髮慶祝，「這比食菠蘿披薩還慘！甚麼顏色暫不透露，但我會兌現他們要求」。據悉他已報名本月底於啟德體育園體藝館上演的挑戰盃劍擊賽，至於下月亞洲賽及7月世界賽，他期望續與隊友一起衝擊獎牌。

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