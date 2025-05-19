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網球︱黃澤林負澳洲籍名將湯美治　法網外圍賽首圈止步　艾卡拉斯羅馬賽挫史拿集齊4項紅土大賽冠軍 (19:40)

法國網球公開賽男單外圍賽首圈今（19日）掀開戰幔，20歲的香港「一哥」黃澤林（Coleman）首盤「搶七」失利下，終奮戰1小時21分鐘後，以盤數0：2不敵32歲的澳洲籍名將湯美治，並結束今年的泥地賽季。

世界排名第175位的黃澤林上年展開成人組別大滿貫外圍賽生涯，男單最突出成績要數勇闖去年美網和今年初澳網次圈，以及今年3月邁阿密公開賽晉身32強。他這次法網外圍賽前曾參加3項泥地賽，其中上周躋身突尼斯挑戰賽8強成績最佳，惟今仗遇上湯美治可謂抽下籤，理由是後者年輕時曾被譽為「澳洲希望」，早在2011年的溫網已能打入個人至今的最佳大滿貫成績8強，並在2016年初於世界排名攀上最高的第17位。

黃澤林此役首盤與現世界排名第236位的湯美治拉成均勢，兩人其後以6：6平手後進入「搶七」，結果經驗老到的湯美治以7：2先拔頭籌，接着次盤第2局打破Coleman發球局下，終順利以6：3再下一城，令黃澤林連續兩屆外圍賽首圈出局。

同日羅馬網球大師賽男單決賽，3號種子西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯，以直落兩盤7：6（7：5）、6：1擊敗「世一」東道主球手史拿首次封王後，集齊蒙地卡羅、馬德里、羅馬大師賽和法網4項紅土大賽冠軍。最新排名升上第2的艾卡拉斯賽後期望是次勝利有助衛冕法網，並理解因涉禁藥被判停賽3個月的史拿處境，「很高興再見到他比賽，3個月沒比賽仍能晉身決賽，這肯定不是易事」。過去4次交手全敗及26場連勝斷纜的史拿則回應道：「比賽不足不能是落敗藉口，不過這次成績對我來說是意義深遠。」

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