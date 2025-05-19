英超｜華迪李斯特城告別戰建功謝幕　效力13年上陣500場入200球里程：李城會在我心中 (18:13)

華迪上月底宣布離開效力13年的李斯特城，昨仗續任隊長兼正選，迎接球隊今季主場謝幕戰，由於此前已確認他將不會參與下周日煞科作客般尼茅夫賽事，這仗是這名38歲射手的告別戰，他亦不負眾望在28分鐘在快速反擊射門破網，球場大熒幕隨即顯示這名英格蘭前國腳肖像及200的字樣，加上小將麥卡迪亞在69分鐘建功，協助李城以2：0擊敗同樣已篤定降班的葉士域治，取得今季聯賽第6場勝仗。

賽後日本前國腳岡崎慎司等華迪前隊友都有到場歡送華迪。這名老將今季英超上陣35場入9球及4次助攻，他賽後在球場上向球迷們表達謝意，「開心的是在這裏開心遠比失落多得多，我從沒想過球隊能夠參與歐聯、會贏得英超冠軍，能夠走到今天一切都是有原因的。我享受在這裏比賽的每一分鐘，期待繼續關注這間我熱愛的球隊，李斯特城會在我的心中，我希望已經回報了你們的支持」。作為李城傳奇，華迪協助於2015／16年首奪英超冠軍，並贏得英格蘭足總盃和社區盾各一次，以及兩次英冠冠軍，他完季約滿後去向未定。

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