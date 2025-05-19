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劍擊︱蔡俊彥花劍大獎賽上海站首奪金牌　吳諾弘為隊友感驕傲　教練稱以證回復佳態 (18:34)

花劍港將蔡俊彥與「世一」張家朗昨日在花劍大獎賽上海站分別勇奪男子組金、銅牌，部分港隊成員今午（19日）返港，其中吳諾弘為隊友蔡俊彥摘金感到驕傲，而教練Maurizio Zomparelli也認為這名27歲港將向各人再次證明已回復佳態。

花劍港隊今屆上海站派出共12名男將參賽，其中27歲的蔡俊彥表現突出，從資格賽一路殺入正賽決賽，終以15：12擊敗意大利隊好手馬連尼，奪得個人生涯首面國際賽金牌；張家朗雖在4強不敵馬連尼，仍收穫一面銅牌。根據最新世界排名，蔡俊彥由第32位升至17位；張家朗則穩守「世一」寶座。

談及港隊取得1金1銅佳績，今午返港的成員吳諾弘特別為今次比賽同房隊友的蔡俊彥感到驕傲，「他這個賽季起伏較大，但今次能突破取得金牌，希望之後排名上升能令他日後其他比賽的走線會變得更好」。他亦透露將會聯同張家朗、蔡俊彥和梁千雨一同參與下月在印尼峇里舉行的亞洲賽，他會兼戰個人及團體賽項目，「除了張家朗和蔡俊彥，我和其餘隊員都可以短時間內提升到最佳水平，大家一起打好這個比賽，不希望只靠別人贏得獎牌」。

意大利籍港隊教練Maurizio Zomparelli認為，上海站奪冠的蔡俊彥向各人證明已回復狀態，並相信僅獲銅牌的張家朗仍處於頂級水平，「整個賽季他都保持在世界前8名，可以肯定隊伍的水平仍在上升當中」。

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