明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA︱雷霆主場大勝金塊贏搶七戰　相隔9年再闖西岸決賽鬥木狼 (17:25)

西岸頭號種子奧克拉荷馬雷霆今晨（19日）在NBA季後賽次圈「搶七戰」，憑星級後衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大獨取全場最高35分，曾最多領先43分下，主場以125：93大勝有主將艾朗哥頓帶傷上陣的4號種子丹佛金塊，場數贏4：3晉級，相隔9年再度重返西岸決賽。

金塊前鋒艾朗哥頓上仗因腳傷提早離場，據報被診斷為二級左大腿後肌拉傷，料要數周才能康復，但他今仗仍為球隊正選披甲，並協助金塊首節領先26：21。不過雷霆在第2節藉主將謝倫威廉士單節轟入17分，加上逼使金塊出現8次失誤，單節打出39：20的攻勢，以60：46反超前完半場。

雷霆第3節再藉基傑奧斯阿歷山大單節交出11分，為球隊領先優勢擴大至25分。最後一節金塊已無力回天，更在剩餘9分36秒已提早收起貢獻20分、9個籃板及7次助攻的星級中鋒約基治等主將，令比賽進入「垃圾時間」，雷霆終反勝 125：93，總場數4：3淘汰金塊，也自2015／2016年球季再闖西岸決賽，對手將是以場數4：1淘汰金州勇士的明尼蘇達木狼，兩隊將於後日早上展開首場對決。

贏波功臣兼今屆常規賽年度最有價值球員（MVP）大熱門的「SGA」，賽後承認出戰這場生死戰前感到很緊張，「我們知道如果沒有拿出最佳狀態，一切都會白費，但我認為這種緊張感是激勵了自己，幫助我今場打出好表現」。主教練丹尼奧也讚揚麾下成功應對壓力，並形容這場比賽極具意義，「今場是人生其中之一、早上醒來便會終生記得的比賽」。

相關字詞﹕體育 編輯推介 基傑奧斯阿歷山大 奧克拉荷馬雷霆 艾朗哥頓 丹佛金塊 西岸 約基治

上 / 下一篇新聞