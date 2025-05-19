NBA︱雷霆主場大勝金塊贏搶七戰　相隔9年再闖西岸決賽鬥木狼 (17:25)

金塊前鋒艾朗哥頓上仗因腳傷提早離場，據報被診斷為二級左大腿後肌拉傷，料要數周才能康復，但他今仗仍為球隊正選披甲，並協助金塊首節領先26：21。不過雷霆在第2節藉主將謝倫威廉士單節轟入17分，加上逼使金塊出現8次失誤，單節打出39：20的攻勢，以60：46反超前完半場。

雷霆第3節再藉基傑奧斯阿歷山大單節交出11分，為球隊領先優勢擴大至25分。最後一節金塊已無力回天，更在剩餘9分36秒已提早收起貢獻20分、9個籃板及7次助攻的星級中鋒約基治等主將，令比賽進入「垃圾時間」，雷霆終反勝 125：93，總場數4：3淘汰金塊，也自2015／2016年球季再闖西岸決賽，對手將是以場數4：1淘汰金州勇士的明尼蘇達木狼，兩隊將於後日早上展開首場對決。

贏波功臣兼今屆常規賽年度最有價值球員（MVP）大熱門的「SGA」，賽後承認出戰這場生死戰前感到很緊張，「我們知道如果沒有拿出最佳狀態，一切都會白費，但我認為這種緊張感是激勵了自己，幫助我今場打出好表現」。主教練丹尼奧也讚揚麾下成功應對壓力，並形容這場比賽極具意義，「今場是人生其中之一、早上醒來便會終生記得的比賽」。