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港甲｜公民力壓中西區封王　班主王至尊派50萬獎金　兩軍來季升超機會微 (20:49)

港甲榜首公民與次席中西區爭標鬥至最後一輪，今午（18日）煞科戰在蒲崗村道公園分途出擊。公民終5：0大勝佳聯元朗，以24戰56分完成賽季，以1分優勢力壓同日險勝凱景3：2的中西區奪標。公民班主王至尊與中西區總監兼主教練馮振霆賽後均表示，球隊來季升上港超機會不大。

港甲煞科日6仗安排同一時間開賽，其中公民與中西區的賽事恰巧獲安排於蒲崗村道公園1、2號場毗鄰上演。公民此戰有擔任主帥兼球員的港足名宿盧均宜正選上陣，另有前港腳福保羅等具港超經驗球員坐鎮。公民開賽不足兩分鐘便由尼日利亞籍前鋒馬哈茂德先開紀錄，並乘元朗後衛曾仲楠30分鐘推跌單刀的盧康華領紅，獲得人數優勢，終再由福保羅及周睿弘建功，半場領先3：0。盧均宜51分鐘接應角球頂入取「士哥」，加上馬哈茂德攻入個人第2球，終以5：0大勝鎖定錦標。

公民這次是繼2003／04年球季後再奪次級聯賽冠軍，從事演唱會生意的班主王至尊賽後向職球員共派發50萬元獎金，並透露今夏將赴台灣集訓放鬆。他形容奪冠勝在天時地利人和，並呼籲各界多多支持香港足球，「為咗香港足球，大家放膽點一齊努力去搞，因為搞波真係好唔容易」。被問到球隊進軍港超職業聯賽意願，他稱「不可以一下子說不會」，但要視乎資源作決定，「我也要跟貝生（公民體育會主席貝鈞奇）交代，所以會努力去找贊助。上得去唔會想求其、畀人炒。看看這兩個月贊助情況怎樣」。

王至尊擔任主席兼球員的至尊足球會來季亦升上甲組，他透露公民來季將有新冠名贊助，自己會較少參與該隊事務；未來即使有升超計劃，也屬意在至尊足球會執行，「至尊是我自己做老闆，操作上比較好。公民始終還有貝生、體育會方面，需要向所有相關人士交代」。盧均宜去年在標準流浪告別職業球員生涯今季即在港甲稱王，形容兼任球員和主帥鬥智鬥力，「一心只想教下波、間中踢下，沒想過會有如此成績。一路教一路踢要思考換人策略，又要教球員怎樣踢，同時消耗體能和腦汁，比踢港超更辛苦」。

至於有入籍門將保羅、翼鋒蘇沙及前港腳李康廉等猛將上陣的中西區，上半場由劉浩霖、李康廉和蘇沙建功領先3：0。凱景換邊後由韓援楊裕民連追兩球，無礙中西區險勝3：2。中西區總監兼主教練馮振霆賽後證實，球隊來季未計劃「升超」，「始終是看資源，始終升班與搞甲組班費差好遠，雖然外界看我們陣中有很多知名球員，但價錢對比職業差好遠。今季班費接近300萬元，若上港超起碼要600至800萬元」。他認為征戰港超需要穩定資源，「我也想有一個穩定計劃，可以讓球隊發展3至5年，而不是只上去玩一季，但暫時看不見現有資源能滿足這條件」。

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