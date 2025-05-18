港會七人賽｜阿爾克馬爾險勝衛冕白禮頓初來港即奪盃賽錦標　傑志主場奪女足后冠 (21:55)

荷甲球隊阿爾克馬爾與英超球隊白禮頓的兩支梯隊，雖各自僅以B組和C組次名出線盃賽，但今早在8強分途以2：1和3：0擊敗7屆冠軍阿士東維拉及北愛爾蘭球隊拉恩（Larne FC）後，再先後淘汰韋斯咸及日職球隊橫濱水手會師決賽。上屆首度在盃賽掄元的白禮頓縱在決賽大部分時間控制形勢，但上、下半場仍與AZ互交白卷，雙方須以「4打4」黃金入球方式決勝負，最終AZ門將Zeggen遠射得手，以1：0險勝白禮頓，初次參戰即奪冠而回。

至於港足U22及標準流浪在分組賽皆包尾，早上轉戰碟賽分別以1：0和2：1力挫李斯特城及新加坡木球會後晉級4強，惟流浪面對港會隊長選手隊，整場陷入苦戰下以0：2落敗；港足U22在另一仗雖憑從英國歸隊參賽的湯允禧在上半場的入球一度領先，但對手友誼聯精選隊完場前扳平，最終在互射12碼階段負1：2，雙雙無緣決賽。

今日共攻入兩球的湯允禧賽後認為，這次參賽是次好經驗，「昨天只有短時間上陣機會，原本心裏很不甘心，但今天的表現讓我覺得問心無愧，對得起自己」。他雖坦言今次與隊友合作出現困難，但感謝他們的鼓勵和支持，「現在香港足球進步了很多，或許有些人仍看不起香港足球，但我希望新一代球員，包括自己在內，都能達到最高的聯賽水平」。

女子組方面，傑志女足在盃賽分組賽3勝2和不敗首名晉級，決賽憑前鋒張煒琪遠射一箭定江山，以1：0小勝威爾斯球隊域斯咸。仁足社則在盾賽決賽戰至12碼階段以5：4擊敗泰國春武里奪冠。

傑志女足主教練朱志光賽後表示，賽制令部分球員體能恢復成一大挑戰，但稱讚麾下仍能適應並保持穩定發揮，「今年七人賽有更多外隊參與，球員可獲得相關經驗，這次賽事的經驗有助球員提升整體能力，對球隊準備年中的亞冠外圍賽有正面影響」。奠勝功臣張煒琪則稱透過與不同隊伍比賽，有助提前適應比賽氣氛，「這些經驗讓大家在面對外隊時能更放鬆，同時也加強身體碰撞的能力」。

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