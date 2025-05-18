劍擊｜蔡俊彥擊敗前世界冠軍馬連尼　生涯首奪花劍大獎賽金牌 (19:58)

蔡俊彥近年雖在國際賽表現浮沉，去年亦無緣連續兩屆出戰奧運，不過來到今季最後一站大獎賽的上海站，這名27歲港將表現神勇，於首、次圈分別先以15：9及15：10淘汰日本隊的馬場俊輔及松山恭助，再於16強以15：7輕取法國隊的比巴特（Tyvan Bibard）。8強面對國家隊的曾昭然亦未受太大考驗，中段拉開比數後以15：8取勝，其後再於4強以15：9力克意大利隊新星隆巴迪（Giulio Lombardi），殺入決賽。

蔡俊彥在決賽面對世界排名第6的意大利隊好手馬連尼，雙方打法同樣明快主動，蔡俊彥戰至中段一度拉開4分優勢，領先11：7。雖及後被對方追至1分差距，但蔡俊彥頂住壓力延續進取打法收效，最終以15：12力克對方，奪得個人歷來首面國際賽金牌，亦是繼張家朗、江旻憓及佘繕妡後，歷來第4名港將揚威大獎賽。

此外，世界一哥的港隊「劍神」張家朗則以頭號種子身分連過4關後，於4強力戰至尾段以13：15不敵馬連尼，摘下一面銅牌。而由外圍賽殺入正賽的吳諾弘及鄭鐵男，則同告於首圈止步。

女花方面，唯一躋身正賽的港將鄭曉為在首圈以10：13不敵韓國隊的OH Hye Mi無緣晉級。

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