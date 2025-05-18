港會七人賽｜列文助陣友誼聯賽明星隊　名人賽碟賽僅負奪亞 (18:00)

香港足球會渣打七人賽今（18日）除了上演主賽的淘汰賽，名人賽亦舉行最後階段，其中曾效英超勁旅阿仙奴的德國隊名宿門將列文代表友誼聯賽明星隊出戰，終在碟賽決賽力戰至互射12碼以1：2落敗，奪得亞軍。
友誼聯今屆被編排在名人賽B組，分組賽僅取2和1負敬陪末席，須轉戰碟賽4強。今早雖憑曾在首輪分組賽直紅被逐的列文，在12碼階段第6輪撲出對方射門下，以1：0淘汰港會主席選手隊，但沒有列文把守最後一關的友誼聯，於下午的碟賽決賽先入一球下被扳平，終戰至12碼以1：2負港會名人隊得亞軍。
現年55歲的列文賽後稱，今次參加七人賽對他而言是艱難，「賽事在標準尺寸的球場進行七人制比賽，對體能要求很高，高溫也增加了難度」。他提及今早成功撲出極刑的情况，「這就是我來港的原因，球迷均期待我能做出精彩撲救，我早上的確做到這一點」。對於「兵工廠」今季表現，作為傳奇門將的列文認為球隊本有機會躋身歐聯決賽，但結果事與願違，直言對此感到有些失望。
此外，日前已訪港的法國隊名宿華拉尼也有到場出席運動品牌PUMA的攤位活動，與效力傑志的費蘭度、祖連奴、潘沛軒、馬斐、理文門將陳嘉豪及大埔中場林樂賢共6名港超球員及在場球迷互動交流，其間親自表演射術。32歲的華拉尼過去曾效皇家馬德里及曼聯，亦曾為法國隊贏得2018年世界盃，他向有意成為職業球員的後輩寄語道：「天賦雖重要，但還不夠，球員會經歷起跌，必須快速反應並保持堅強的意志，強大心理素質亦能助自己克服生涯中的挑戰，而看到年輕球員的快樂和激情亦讓我感動和鼓舞。」
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