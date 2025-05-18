港會七人賽｜列文助陣友誼聯賽明星隊　名人賽碟賽僅負奪亞 (18:00)

友誼聯今屆被編排在名人賽B組，分組賽僅取2和1負敬陪末席，須轉戰碟賽4強。今早雖憑曾在首輪分組賽直紅被逐的列文，在12碼階段第6輪撲出對方射門下，以1：0淘汰港會主席選手隊，但沒有列文把守最後一關的友誼聯，於下午的碟賽決賽先入一球下被扳平，終戰至12碼以1：2負港會名人隊得亞軍。

現年55歲的列文賽後稱，今次參加七人賽對他而言是艱難，「賽事在標準尺寸的球場進行七人制比賽，對體能要求很高，高溫也增加了難度」。他提及今早成功撲出極刑的情况，「這就是我來港的原因，球迷均期待我能做出精彩撲救，我早上的確做到這一點」。對於「兵工廠」今季表現，作為傳奇門將的列文認為球隊本有機會躋身歐聯決賽，但結果事與願違，直言對此感到有些失望。

此外，日前已訪港的法國隊名宿華拉尼也有到場出席運動品牌PUMA的攤位活動，與效力傑志的費蘭度、祖連奴、潘沛軒、馬斐、理文門將陳嘉豪及大埔中場林樂賢共6名港超球員及在場球迷互動交流，其間親自表演射術。32歲的華拉尼過去曾效皇家馬德里及曼聯，亦曾為法國隊贏得2018年世界盃，他向有意成為職業球員的後輩寄語道：「天賦雖重要，但還不夠，球員會經歷起跌，必須快速反應並保持堅強的意志，強大心理素質亦能助自己克服生涯中的挑戰，而看到年輕球員的快樂和激情亦讓我感動和鼓舞。」

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