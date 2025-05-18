英格蘭足總盃｜水晶宮1：0挫曼城封王　隊史首奪頂級賽事冠軍 (02:10)

暫列英超第12位的水晶宮今屆足總盃過5關殺入決賽，包括4強淘汰阿士東維拉，今面對同樣力爭今季首座冠軍的曼城，開賽16分鐘先聲奪人，藉一次反擊機會靠翼鋒伊比爾治伊斯接應丹尼爾蒙路斯的右路傳送殺入禁區快射得手先開紀錄。曼城是役有將於今夏約滿離隊的中場奇雲迪布尼迎來效力球隊10年以來最後一場賽事，而日前傷癒復出的首席射手艾寧夏蘭特亦續掛帥攻堅。

全場有近八成控球率及23次攻門的「藍月」，雖曾在36分鐘雖藉中場貝拿度施華禁區內被水晶宮守將泰歷米素爾侵犯博得12碼，但鋒將馬莫殊操刀被敵軍門將甸尼軒達臣撲出。及後軒達臣再多次化解曼城的攻門，助水晶宮保住領先優勢，即使蒙路斯下半場曾入球因隊友越位影響攻勢而「食詐糊」，亦無阻以1：0小勝，打破過去兩次入決賽皆不敵曼聯奪亞的宿命首封王，亦是隊史首座頂級賽事錦標。

另值得一提的是，今仗戰至26分鐘夏蘭特曾有一次單刀機會被軒達臣疑在禁區界外位置用手違例拍走，但主球證及視像裁判（VAR）均未有對此作出判罰惹爭議。賽後曼城主帥哥迪奧拿一度上前欲與軒達臣理論之餘，在英國廣播公司（BBC）擔任評述的曼聯名宿朗尼亦直斥該為明顯誤判，並認為該名水晶宮門將應該因這阻檔對手單刀機會的動作而領紅牌。

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