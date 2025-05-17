港超｜大埔小勝傑志保爭標希望　羅振庭頭槌建功稱雄　陳肇鈞煞科戰勢續缺陣 (20:35)

大埔此戰續有中場大將陳肇鈞因傷缺陣，前線由上場復出的伊高沙托尼、盧卡斯和馬卡雷拿「三鬼拍門」下，甫開賽取得較多埋門機會。盧卡斯14分鐘右腳燙射太正，被傑志門將泰利沒收；他在30分鐘挑過出迎的泰利，但未能趕及在對方回防前完成埋門。大埔戰至41分鐘，由羅振庭接應馬卡雷拿頭槌二傳撞射，雖被泰利撲到中柱彈出，但他馬上衝前頭槌補中，助球隊半場取得1球領先。

傑志換邊後調入邊線球員羅梓駿和明加索夫，瞬變成控制戰局的一方。大埔門將謝家榮54分鐘及時識破明加索夫扭空門詭計，66分鐘再把馬查度禁區頂燙射托到中楣彈出。傑志在70分鐘有隊長中堅艾里奧因投訴過激，領兩黃一紅被逐，10人應戰下終無力挽回敗局。大埔與理文保持1分差距，煞科戰將主場對北區。

致勝功臣羅振庭賽後透露職業生涯首次頭槌建功，並稱沒想過會成為關鍵戰役主角，「剛好那一刻見到有機會博一博，誰知個波跌落我到。大家都搏盡120%，起碼能拗到最後，並沒在此刻斷送爭冠資格」。他坦承爭冠難免有壓力，「但有壓力都沒有用，寧願放開一點踢。之前僅和南區就是壓力太大，但之後放鬆了，重新用享受的心態應戰」。

大埔主帥李志堅賽後笑逐顏開，爭冠能鬥到最後「秉承三循環特色」，「這是大家最想見到的，無論有幾多人傷都照踢、踢到尾」。至於已養傷一個月的陳肇鈞表示傷及腿內側韌帶，能否趕及煞科戰和下月港足國際賽期「只能聽天由命」。

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