港超｜大埔小勝傑志保爭標希望　羅振庭頭槌建功稱雄　陳肇鈞煞科戰勢續缺陣 (20:35)

隨着榜首理文今午（17日）港超尾二輪作客3：0擊敗北區，爭標形勢壓力再次落在傍晚在旺角大球場作客鬥傑志的次席大埔身上，惟背水一戰的「綠戰士」憑中場羅振庭上半場一箭定江山，以1：0小勝換邊後少踢一人的「藍鳥」。大埔賽後續以1分落後23戰53分的理文，今季王者誰屬還待本月25日煞科戰分解。
大埔此戰續有中場大將陳肇鈞因傷缺陣，前線由上場復出的伊高沙托尼、盧卡斯和馬卡雷拿「三鬼拍門」下，甫開賽取得較多埋門機會。盧卡斯14分鐘右腳燙射太正，被傑志門將泰利沒收；他在30分鐘挑過出迎的泰利，但未能趕及在對方回防前完成埋門。大埔戰至41分鐘，由羅振庭接應馬卡雷拿頭槌二傳撞射，雖被泰利撲到中柱彈出，但他馬上衝前頭槌補中，助球隊半場取得1球領先。
傑志換邊後調入邊線球員羅梓駿和明加索夫，瞬變成控制戰局的一方。大埔門將謝家榮54分鐘及時識破明加索夫扭空門詭計，66分鐘再把馬查度禁區頂燙射托到中楣彈出。傑志在70分鐘有隊長中堅艾里奧因投訴過激，領兩黃一紅被逐，10人應戰下終無力挽回敗局。大埔與理文保持1分差距，煞科戰將主場對北區。
致勝功臣羅振庭賽後透露職業生涯首次頭槌建功，並稱沒想過會成為關鍵戰役主角，「剛好那一刻見到有機會博一博，誰知個波跌落我到。大家都搏盡120%，起碼能拗到最後，並沒在此刻斷送爭冠資格」。他坦承爭冠難免有壓力，「但有壓力都沒有用，寧願放開一點踢。之前僅和南區就是壓力太大，但之後放鬆了，重新用享受的心態應戰」。
大埔主帥李志堅賽後笑逐顏開，爭冠能鬥到最後「秉承三循環特色」，「這是大家最想見到的，無論有幾多人傷都照踢、踢到尾」。至於已養傷一個月的陳肇鈞表示傷及腿內側韌帶，能否趕及煞科戰和下月港足國際賽期「只能聽天由命」。