港超｜艾華頓兩射一傳助理文輕取北區　離衛冕只差一步　朱兆基談張憙延罰停賽：教訓後要識諗 (17:24)

理文賽前領先大埔1分，今仗有中堅泰法蘇尼停賽，射手安尼亞先列後備，由艾華頓與羅沙及保連奴攻堅，早前在蘭桂坊打鬥被球會罰停賽的張憙延則有入場到看台做座上客。

賽事在酷熱天氣警告下32°C舉行，理文初段頻頻角球攻勢，15分鐘艾華頓射斜，戰至31分鐘打破僵局，艾華頓右路傳中，中場保利臣門前鏟射撞入；1分鐘後艾華頓快射再下一城，為理文半場領先2：0。

下半場初段北區加強攻勢，先有基拿美遠射被理文門將陳嘉豪撲走，前鋒古杜拉63分鐘切入禁區射門再則中柱。艾華頓於80分鐘快速反擊再下一城，並取得個人第19個聯賽入球，除了刷新自己單季入球紀錄，並超越東方前鋒巴科爾的18球升上港超射手榜榜首，終大勝3：0。

理文賽後23戰53分續居榜首，落後4分的大埔若今晚作客傑志全失3分，將提早一輪衛冕成功，本月25日下午3時煞科將作客青衣運動場對標準流浪。而排第3的東方明晚6時作客青衣場對流浪前，少理文6分兼輸對賽往績，確認無緣聯賽爭冠。

暫代主教練朱兆基賽後表示，目前仍需等待，「至少現在我們做好最重要的事，在比賽取得3分，將壓力丟返給對手。賽前我跟球員說不要諗對手情况，自己取3分先，因為作客比賽從來不易」。他笑說職球員緊接會入場看大埔對傑志，冀再向對手施壓。

對於張憙延被罰停賽，朱兆基稱少了一名進攻球員調動都會影響賽前部署，「不過我覺得團隊一定紀律行先，如果無紀律好難說服到其他球員，而且他都不再是𡃁仔、不再是年青球員，踩過這些教訓後要識諗」。

至於將軍澳運動場下月起至明年3月翻新跑道暫停開放，朱兆基承認下季要轉主場，但是否選旺角大球場，稱會方仍有很多細節要傾未確定，並笑說：「我傾向用啟德場夠大，不過太貴，就算啟德青年運動場都好靚。」