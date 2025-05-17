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壁球｜港隊東亞錦標賽擊敗韓國主場奪冠　取十一連霸偉業 (22:00)

一連3日的東亞壁球錦標賽今（17日）落幕，主場出擊的中國香港壁球代表隊，雖在決賽一度被韓國隊扳平場數1：1，但憑較穩定發揮終以場數4：1奪冠，達成十一連霸。

今次是香港相隔8年後再次主辦東亞賽，同時亦是首度增設混合雙打項目。昨在4強直落5場淘汰日本隊的港隊，今在決賽迎戰同樣在4強直落5場挫國家隊的韓國，早上先派出黃祉謙／李嘉兒出戰在香港體育學院進行的混雙賽，輕鬆直落兩局（11：8、11：5）擊敗劉載真（Yoo Jae Jin）／嚴華榮（Eum Hwayeong），領先場數1：0。

賽事下午移師至九龍木球會上演單打賽，港將鄭雅晴在首場女單先贏一局13：11下，被韓國隊的許敏明（Heo Mingyeong）連取3局（11：9、11：6、11：5）反勝兼扳平場數。惟黎卓楠在首場男單以局數3：2（6：11、11：7、6：11、11：5、11：4）險勝羅柱榮（Na Jooyoung），助港隊領先2：1。馮靖晞其後在第2場女單直落3局（11：9、11：6、11：5）輕取嚴華榮，在5局3勝制下已成功為港隊奠定勝局。而鄧銘漮最後在第2場男單以局數3：1挫李玟禹（Lee Minwoo），港隊終以場數4：1擊敗韓國隊，成功衛冕兼締造十一連霸。日本隊及國家隊分別取得季軍及殿軍。

上屆東亞賽亦在陣中的港將鄧銘漮，賽後表示雖韓國隊與去年陣容大致相同，但坦言對方實力已有明顯進步，「我們感受到有些壓力，尤其是黎卓楠是首次作為男子組第1板，相對壓力較大，但整體隊員能頂得住」。而另一「師兄」黃祉謙同樣認為比賽對黎卓楠來說是寶貴的學習機會，下次能更好地處理壓力和比賽節奏。

至於首次參與大型團體賽的黎卓楠，亦對面對世青賽亞軍羅柱榮時的表現感到不太滿意，他續表示：「比賽期間突然有人告知我，隊友鄭雅晴落敗了，原本不想知道賽果，這讓自己有些分心。」

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