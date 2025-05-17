羽毛球｜鄧謝配泰國賽不敵國家隊新晉組合4強止步 (20:40)

謝影雪上月結束逾4個月養傷後復出與鄧俊文再次搭檔，即於亞洲賽首度奪金而回。二人轉戰泰國公開賽延續強勢，以3號種子身分先於前兩圈直落兩局輕鬆過關，再於昨日的8強以局數2：1反勝6號種子的東道主組合佩華拉露高／柏森蘭。

「鄧謝配」今於4強面對國家隊新晉組合高家炫／吳夢瑩，雙方此前從未交手，首局一對港將在打成3：3後被對方打出一段10：1攻勢拉開，先輸一局6：21。次局鄧謝配雖漸漸適應高吳配的打法，但受制對方較多變的打法下，在末段再次遭拉開，結果再輸一局14：21，直落兩局飲恨而回，而高吳配將於決賽面對2號種子的國家隊前輩馮彥哲／黃東萍。

其餘賽果方面，頭號種子泰國隊星將的維迪辛於男單4強直落兩局輕取5號種子的新加坡隊好手駱建佑，明日將與以2：1擊退國家隊球手陸光祖的丹麥隊次號種子安杜臣爭冠。至於次號種子國家隊名將陳雨菲以直落兩局擊敗3號種子的17歲日本隊新星宮崎友花，明將決戰主場出戰的頭號種子李美妙。

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