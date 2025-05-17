NBA｜紐約人淘汰衛冕之師塞爾特人　相隔25年再闖東岸決賽 (17:00)

次號種子的塞爾特人有球星塔圖在第4戰遭遇右腳阿基里斯跟腱斷裂須長唞，球隊雖在前日「全民皆兵」下一度追至場數2：3，但今仗首節已落後20：26，次節亦被3號種子的紐約人打出38：17攻勢拉開，半場以64：37遙遙領先。

紐約人在下半場第3節進一步擴大優勢至41分，加上勇奪去屆總決賽最有價值球員（FMVP）的「綠軍」主將謝倫布朗犯滿離場，令球隊無力抵抗，終作客以81：119落敗，場數以2：4遭淘汰，衛冕夢碎，這亦意味聯盟已連續7年未出現球隊順利蟬聯總冠軍的情况。

反觀紐約人則自從1999／2000年球季後再闖東岸決賽，而該季陣中仍有當時最後一季效力該隊的名宿中鋒伊榮，而謝倫般遜的父親兼現任球隊助教的域克般遜（Rick Brunson）亦是隊中球員。紐約人晉級後將於東決面對25年前同樣的對手印第安那溜馬，後者日前以場數4：1淘汰頭號種子克里夫蘭騎士，雙方將在下周四早上起展開7場4勝制對決。

紐約人星級後衛謝倫般遜賽後坦言球隊在第5戰狀態不佳，但經過反思後，全隊今仗成功反彈。而主教練鐵保杜則強調，球隊仍須為下輪系列賽做好準備，並特別提及 中鋒唐斯的貢獻道：「他在進攻端站穩陣腳，搶籃板和擋拆防守也非常出色，我們可利用這點打出精彩的比賽。」值得一提的是，在紐約人躋身東決後，紐約市當晚有數以萬計民眾上街大肆慶祝，帝國大廈亦亮起屬於紐約人的隊色致意。

西岸方面，頭號種子奧克拉荷馬雷霆將於下周一凌晨在「搶七戰」迎戰4號種子丹佛金塊，惟金塊前鋒艾朗哥頓昨早在第6戰因傷提前退場，今據報診斷為左腿筋拉傷，能否在這場生死戰上陣仍存疑，這名29歲主將今屆季後賽場均交出16.8分和7.3個籃板，皆為個人生涯新高，他若無法出戰，勢必影響球隊戰術部署。