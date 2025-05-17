港會七人賽｜港足U22三戰皆北轉戰碟賽　德裔西施文樂宜首獲徵召　仁足社女足無緣衛冕盃賽 (17:37)

今屆七人賽與港超撞期，港足U22這次10人大軍由理文和港會共派出6名球員，配合4名外流小將組成，事前未有訓練下出戰。小港腳在B組首兩戰分別硬碰阿爾克馬爾和李斯特城梯隊，同在力守至下半場被攻破，分別以0：2和0：3告負；最後一戰面對港會由倒戈的陳浩嘉開齋，但仍以1：3敗陣，三戰皆北排小組末席。

目前為FC-TSG Konigstein征戰德國U19黑森州聯賽的西施文樂宜（Luis Salzmann），這次首度入選港足梯隊。在香港出生的他父親為德國人，母親則來自香港，並在兩歲時移居德國，同時擁有德國國籍和香港特區護照。司職兩閘或翼鋒的他透露兩年前開始與港足教練團成員張益明聯繫，「在這段期間我向他提供自己的比賽片段。去年U20亞洲盃外圍賽本來想爭取入選，可惜因傷錯過了；然後現在獲得來港出戰七人賽的機會」。

18歲的他今日才與各隊友初次碰面，坦言對香港足球了解不深。被問到未來去向時，他透露即將高中畢業並離開所屬球會，目前考慮來年赴美挑戰大學聯賽，同時不排除來港落班，「目前未有任何球會接洽，不過來港發展保持開放態度」。

至於派出年輕球員出戰的流浪，在D組首戰以0：1先負北愛爾蘭球隊拉恩；次戰硬撼韋斯咸曾由前鋒馬榕生近門建功扳平，但仍以1：4告負。馬榕生最後一戰對新加坡木球會再獲進帳，協助流浪逼和1：1，戰績1和2負居榜末。馬榕生賽後形容認為與韋斯咸交手的震撼之處，在於雙方速率差異，「以為對手一對一時會放慢節奏，最後選擇高速突破，讓我反應不及」。

女子組方面，力爭衛冕盃賽的仁足社昨兩戰全勝，但今早先以0：1僅負傑志，及後以1：1及0：0連和威爾斯球隊域斯咸及新加坡的東方閃電，以2勝1和2負排小組第3，只能與泰國春武里轉戰盾賽。傑志女足及後與域斯咸互交白卷，兩隊分別3勝1和及2勝2和進佔前二，明日盃賽決賽再對撼。

現外流英格蘭第3級女足聯賽球會打比郡梯隊的的17歲小將高栢齡這次代表母會仁足社出戰，從中有嶄新體會，「跟以前踢的比賽很不同，不快不慢但很辛苦，要覆蓋的位置很多，細微失誤足可引至不同結果」。另一名港腳陳綺馨連續兩屆出戰，對這次無緣蟬聯盃賽感可惜，「透過這幾場知道大家不足，體力仍需加強」。

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