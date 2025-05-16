欖球｜港女隊後日赴福岡備戰亞洲賽　下周二首戰碰哈薩克　5．25挑戰日本潘慧欣盼超越對方 (22:49)

今年女子欖球亞洲賽同樣由3支球隊參加，採循環賽制。首戰已於昨日上演，日本隊在主場擊敗哈薩克隊。港隊大軍下周日出發前往日本，下周二迎來首場比賽對陣哈薩克隊，本月25日則鬥東道主日本隊。

自2023年尾晉升隊長的潘慧欣稱對今次賽事有信心，「我覺得我們的準備較充足 ，4月至今訓練超過30次，所以我都有足夠信心去衝擊今次亞洲賽」。港隊上屆賽事主場以12：29不敵日本隊，但大勝哈薩克隊，她希望今屆能再次打敗哈薩克隊，進一步拉近與日本隊的差距甚至取勝。她表示過去常去日本比賽或旅行，因而對場地環境比較熟悉，除支持者外其他方面與主場作戰差別不大，「香港天氣比較潮濕炎熱，但日本現時比較乾爽，對我們來說較有優勢，因為我們長時間在香港，適應了高強度的訓練環境」。同時兼戰七人欖球的她續稱，完成今次賽事後將投入粵港澳全運會七欖訓練，並期待自己能入選最終名單。

老將李嘉萱過去共代表港隊出戰36次比賽，職業生涯長達15年。她指出球隊不少年輕球員潛質、體能及速度俱佳，期望未來有更多年輕球員入隊，「持續發展才能做好傳承」。她特別提及隊長潘慧欣經歷世界大賽後技術突飛猛進，期待有更多隊友為球隊帶來更多幫助。她最後透露，球隊已針對今次亞洲賽兩支風格各異的對手，在進攻及防守方面作出不同的戰術部署，「希望幫到我們到時在場上可以應付自如」。

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