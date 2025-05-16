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港超｜南區菁英盃奪冠慶功　證未來3季獲中國中車贊助　來季勢沿用教練團共同領軍 (21:49)

港超區隊冠忠南區本月初贏得隊史第2座賽馬會菁英盃冠軍，今晚（16日）在香港仔舉行慶功宴。球會會長陳文俊透露來季傾向由現有4名教練團成員共同肩負領軍責任，形容此舉屬球員意願。

南區在5月1日勞動節舉行的菁英盃決賽，以4：0大破理文封王，職球員獲會方發放總數60萬元獎金。球會名譽會長黃良柏致辭時透露，繼球隊早前聯賽2：2和大埔派發15萬元獎金後，若球隊後日謝幕戰作客深水埗運動場擊敗九龍城，將再派20萬元獎金。黃良柏另表示，球隊落實未來3季獲中國中車作為球衣心口贊助商。

陳文俊提到新贊助時，強調球會每季投入900至1000萬元班費的方針不變，「我們永遠都是『三番牌』」。球隊自1月辭退楊正光後，一直由領隊貝可泓兼任帥位至今；陳文俊稱來季屬意由4名教練團成員貝可泓、比圖、鞠盈智和范俊業繼續承擔職務，「佢哋話好玩，球員都好開心。到時誰人做賽後訪問都好，有人負責就得」。他提到曾在隊內做民調，大家都滿意維持現狀，「球隊近期5、6場不敗，氣氛幾好、大家都想挽留」。他另稱來季有八成球員留隊，外援則會同時從本地球圈和海外物色。

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