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名宿訪港｜法國名宿華拉尼首訪港　有信心曼聯贏歐霸　讚前隊友沙比阿朗素是領袖 (20:17)

法國前國腳華拉尼首次訪港，今午（16日）現身銅鑼灣一間體育品牌旗艦店與球迷見面，並與傑志港腳潘沛軒及澳門隊港籍主教練郭嘉諾同場交流。這名曾效力皇家馬德里及曼聯的32歲名宿稱，有信心「紅魔」下周中能夠贏得歐霸冠軍，並讚盛傳接手皇馬的前隊友沙比阿朗素是領袖，有潛質成為偉大的教練。

華拉尼司職後衛代表法國隊10年，是贏得2018年世界盃冠軍成員，效力皇馬10季贏得4次歐聯及3次西甲等錦標，之後在曼聯亦取得英格蘭聯賽盃及足總盃各一次，今季轉投科木但在第一場賽事即受傷，最終去年9月宣布掛靴，之後加入這間意甲球會董事會，監督球隊青訓等工作。

首度訪港華拉尼昨抵埗後，今傍晚到訪贊助商PUMA在銅鑼灣的旗艦店宣傳及出席球迷見面會，他進店前獲眾多球迷包圍索取簽名，之後與澳門隊主教練郭嘉諾及傑志翼鋒潘沛軒同場交流，並獲贈一件印有他中文名字的球衣；華拉尼後日下午3時將入場到今起一連3日舉行的港會渣打七人足球賽場內PUMA攤位再與球迷見面。

華拉尼活動後接受本地傳媒訪問，表示退役很高興可以在科木工作，仍然與足球保持聯繫，享受新的挑戰。來港兩日，他表示香港是很有趣的城市，「可以同時看到科技、現代都市與自然環境，不過這裏真的很潮濕」。

曼聯今季打入歐霸決賽將熱刺，但在英超暫時只排16位。華拉尼認同對「紅魔」是艱難的一季，「但現在打入歐霸決賽仍有大機會，一場比賽任何事情都可以發生，希望曼聯能開心完季」。他又有信心舊會能夠奪冠，「他們當然可以做到。我們在球隊一些比賽看到令人驚嘆的賽果，展現非常強大的心態」。

至於皇馬今晨確定今季四大皆空，華拉尼承認屬意料之外，「人們對皇馬的期望總是非常之高，球隊不可能每季都贏歐聯，但球員總是戰鬥到最後，所以我對皇馬總是抱有積極觀點，當然這不是他們最好的一季」。盛傳沙比阿朗素將回歸皇馬執教，華拉尼對這前隊友推崇備至，「我曾和他一起比賽，他是一位出色的領袖，我不知道事件是否已落實，但我祝他一切順利，我認為他有潛質成為偉大的教練很多年」。

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