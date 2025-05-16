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羽毛球｜「鄧謝配」泰國賽反勝東道主組合入4強　陳雨菲宮崎友花女單爭入決賽 (21:42)

應屆羽毛球亞洲賽混雙冠軍港隊星將「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，今晚（16日）於泰國羽毛球公開賽8強以局數2：1，反勝6號種子的東道主組合佩華拉露高／柏森蘭，4強將對國家隊的高家炫／吳夢瑩。

賽前成為泰國賽港隊獨苗的3號種子「鄧謝配」，開賽後與佩華拉露高／柏森蘭鬥得難分難解，一度打和8：8，其後卻被大幅度拋離，終先輸一局11：21。鄧謝配次局站穩陣腳下接連得分，以21：14扳回一局，並在決勝局得勢不饒人，再以21：10大勝，晉身4強。

男單方面，頭號種子泰國隊的維迪辛21：16、21：18打敗6號種子日本隊的西本拳太，4強對手是日前在台北公開賽稱王的5號種子新加坡籍好手駱建佑，另一場準決賽則由次號種子丹麥隊的安杜臣碰8號種子國家隊的陸光祖，他倆同以局數2：0分別淘汰韓國隊的全奕陳和4號種子日本隊的奈良岡功大。

女單方面，在台北公開賽封后的3號種子日本隊17歲新星宮崎友花，以兩局21：16挫7號種子泰國隊名將拉特查諾，將與次號種子國家隊的陳雨菲爭入決賽，後者以21：15、21：14擊敗另一東道主球手崔基旺。

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