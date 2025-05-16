西甲｜耶馬傳射領巴塞第28次登基　費歷克稱贏在今年不敗　讚「上下一心如大家庭」 (18:05)

兩軍上半場互交白卷。53分鐘，拉明耶馬右路禁區頂「推大位」起左腳彎入世界波打破僵局。80分鐘，愛斯賓奴守將李安度卡比拿爭球時蓄意拳擊耶馬腹部直接領紅。至補時4分鐘，耶馬直線妙傳中場費明盧比斯射入鎖定2：0勝局，並篤定重奪失落一屆的西甲冠軍。惟當球證鳴笛完場後，主隊疑為阻止巴塞職球員慶祝，故意灑水驅趕對方離場，而去夏上任的主帥費歷克亦為免發生不愉快事件，遂要求麾下返回更衣室，事實是當巴塞取得入球後，敵軍球迷已向他們投擲包括樽子在內的雜物。

費歷克說：「 己隊也曾於兩年前在這裏奪標，故明顯地，這次是不能在這球場祝捷，亦是尊重對方球迷的一種做法。我們當然可以在更衣室慶祝。」他又強調是次封王主因，是在於年初從西超盃掄元獲得信心，接着是今年17場西甲錄得15勝2和，一掃去年尾7戰僅1勝的頹勢。

對於耶馬在西甲斬獲8球和交出13次助攻，費歷克說：「他並非小孩子，總是自信滿滿的。他對球隊固然重要，但成功非關個人，而是一支可令球迷自豪的團隊……能看到這個上下一心的大家庭真好，大家彼此愛護。我為此雀躍欣慰。」另此役賽前場外發生交通意外，愛斯賓奴球迷被一輛汽車撞倒，其中13人輕傷，而肇事的女司機其後被捕。

「四大皆空」的皇馬方面，教練安察洛堤今季結束後成為巴西隊新帥疑有變數，事關推動他擔任這職位的艾拿度洛迪古斯，因涉偽造合約被法院下令罷免其巴西足總會長職務。另排第4的畢爾包作客2：0勝基達菲後鎖定下季歐聯席位，並追至只落後作客吞奧沙辛拿兩蛋的三哥馬德里體育會3分；貝迪斯作客逼和華歷簡奴2：2後續排第6位，已落後第5位維拉利爾5分。