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羽毛球｜「鄧謝配」泰國賽淘汰國家隊組合闖8強　伍家朗偕港隊兩對女雙出局 (22:15)

應屆羽毛球亞洲賽混雙冠軍港隊星將「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，今（15日）在泰國公開賽16強以局數2：0淘汰國家隊的朱一珺／張馳，明將與6號種子的東道主組合佩華拉露高／柏森蘭爭入4強。

以3號種子身分出戰泰國公開賽的「鄧謝配」，在混雙16強首局與朱一珺／張馳扯成均勢，一度打成14：14平手，不過這對港隊星級組合其後連取5分拉開19：14，雖其後連失6分被反超前，但力戰下扳平進入「刁時」，終驚險地先取23：21，接着在次局二人乘勝追擊，以21：15再下一城，直落兩局取勝勇闖8強。

其餘港將方面，女雙組合呂樂樂／曾曉昕及范嘉茵／尤漫瑩，分別以局數0：2和1：2，不敵韓國隊的鄭那銀／李妍雨及中華台北隊的許雅晴／宋祐媗；男單代表伍家朗亦以1：2反負佔主場之利的頭號種子維迪辛，同告在16強止步。意味「鄧謝配」已成今屆港隊獨苗。

另外，殺入男單8強的種子球手尚有丹麥隊的安杜臣、日本隊的奈良岡功大及新加坡隊的駱建佑等，但3號種子中華台北隊好手周天成被丹麥隊的積安克淘汰。至於女單頭3名種子東道主球手李美妙、國家隊的陳雨菲及日本隊新星宮崎友花同告打入8強。

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