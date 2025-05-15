足球｜港會七人賽明開鑼名人賽打頭陣　列文桑拿士助陣友誼聯賽明星隊 (22:00)

港會七人賽各支主賽、女子賽及名人賽球隊的隊長今一同會見傳媒。今屆主賽有白禮頓、韋斯咸、阿士東維拉及李斯特城共4支英超球隊青年軍參戰，其中衛冕的白禮頓隊長占美穆連斯（Jamie Mullins）表示：「去年我們表現十分出色，且今次亦有不少上屆冠軍成員在陣，對賽事有一定認識及經驗，今年我們將盡力爭取衛冕。」他又指出在這項賽事可遇上世界各地不同風格的球隊，有助他們從中學習及汲取經驗。

今屆白禮頓身處C組，對手有橫濱水手、友誼聯賽選手隊及新加坡足球會。而七屆盟主阿士東維拉則在A組面對澳洲西部聯、澳門足球總會及港會隊長選手隊。至於主場出戰的香港U22及香港足球會同處B組，將面對李斯特城及阿爾克馬爾。而另一港超球隊標準流浪在D組對手則有韋斯咸、北拉恩及新加坡木球會。值得一提的是，今屆女子組首迎來海外球隊，將由本地的傑志、TSL及香港足球會，與來自威爾斯的域斯咸、泰國的春武里，以及新加坡的Eastern Thunder角逐冠軍。

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