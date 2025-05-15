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意大利盃｜博洛尼亞挫AC米蘭封王　結束逾半世紀錦標荒 (19:30)

博洛尼亞今晨（15日）在羅馬奧林匹高球場上演的意大利盃決賽，憑傷癒復出的鋒將丹尼度爾一箭定江山，以1：0小勝「紅黑軍」AC米蘭，結束自1974年以來逾半世紀錦標荒，隊史第3次贏下這項盃賽。

博洛尼亞與AC米蘭上周曾在聯賽上演「意盃前哨戰」，當時紅黑軍主場兵不血刃以3：1輕取對手而回，惟這場決賽博軍有8個正選變動下戰情大不相同，全場攻門亦較米蘭多。雙方半場互無紀錄後，博軍鋒將丹尼度爾下半場53分鐘接應傳送禁區內冷靜施射得手。落後的米蘭傾力反撲不果下，最終博洛尼亞以1球氣走對手，相隔51年後再於意大利盃登頂，同時打破逾半世紀的錦標荒，並以意大利盃盟主身分鎖定下季歐霸盃參賽資格。

值得一提的是，助博洛尼亞建奇功的主帥艾利安奴，曾帶領費倫天拿殺入去季的歐協聯決賽，以及前季的歐協聯及意大利盃決賽，惟悉數敗陣而回。因此今次意大利盃擊敗AC米蘭奪冠，對艾帥而言同樣也是擺脫「亞軍魔咒」的吐氣揚眉之作。他賽後笑言：「我已經試過3次決賽失利，再來一次我可承受不了。幸好在這場賽事中，我們都全力做到最好，球員們的表現實在無懈可擊，絕對配得上這一場偉大的勝仗。」

有人歡喜有人愁，博洛尼亞等待51年後終在意盃揚威，但決賽落敗的AC米蘭則已連續12年未有獎盃落袋。紅黑軍教練干斯卡奧也承認技不如人，「必須恭喜博洛尼亞，他們在比賽中踢出自己的風格。我們今季的確面對很多挑戰及困難，但仍能在意盃殺入決賽，可惜今仗我們始終比對手發揮差一點，落敗實在令人感到失望」。另據著名足球轉會記者羅曼奴透露，有傳目前在意甲僅排第8的米蘭，季後將與干斯卡奧分道揚鑣；而由車路士借用的前鋒祖奧菲歷斯亦據報不獲留用。

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