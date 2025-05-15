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網球｜鄭欽文首挫「一姐」莎芭倫卡闖羅馬賽4強　稱過去太尊重對方現掌握勝出竅門 (17:45)

8號種子國家隊球手鄭欽文今晨（15日）在羅馬網球大師賽女單8強打破宿命，以盤數2：0淘汰此前6次交手全勝的「一姐」白俄羅斯籍的莎芭倫卡，將與3號種子美籍的嘉奧芙爭入決賽。鄭賽後稱以往太尊重莎芭倫卡，但已從以往的對賽中掌握到勝出的竅門。

此役是鄭欽文首與莎芭倫卡在泥地賽相遇。鄭在首盤第5局率先破發下先贏6：4，次盤乘勝追擊，首兩局連破帶保領先2：0，最後又在盤末再破發，以6：3鎖定勝局，取得7次交鋒首勝，也繼去年的中國及武漢網球公開賽後，職業生涯第3次躋身WTA1000級別賽事女單4強，而其個對手是曾兩次對賽均獲勝的嘉奧芙。

鄭賽後說：「終於突破了！我一直知道我有擊敗所有人的實力，很開心今天真正做到了。」她續指出，過去不敵莎芭倫卡的主因在於太輕易失掉首數局，但這名巴黎奧運金牌得主自知既擅長泥地賽，以及「比她更擅長打長回合的球……所以比賽進入到更膠着的階段，這是對我比較有利的……要去打她的缺點，而不是對抗她擅長的部分，這可能是我現在打得比較聰明的一點」。22歲的鄭又透露，昔日是看着比自己年長5歲的莎芭倫卡比賽成長，故此「太尊重對方……把她當成一個普通球員是需要一段時間」。

男單8強方面，3號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯以兩盤6：4淘汰5號種子英籍的德拉柏，4強對手是以7：6、（7：1）、6：4勝次號種子德國籍的阿歷山大薩維利夫的8號種子意大利籍的梅薩迪，至於後者的同胞「一哥」史拿昨獲梵蒂岡邀請，與熱愛網球的新教宗良十四世會面，後者笑言不欲與對方交手。良十四世曾於兩年前受訪時自認是「業餘網球運動員」。

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