港超︱歐陽耀冲引薦港會17歲混血門將韋俊軒　赴日丙球會讚岐釜玉海梯隊試訓 (17:36)

韋俊軒生於香港，父親為英國人、母親為中國人，因而有中文名。他就讀南島中學並參與今年初全港學界精英足球比賽協助取得第4名；他今季效力港會，在賽馬會菁英盃上陣一場，在3月分組賽對大埔，以及上陣5場U22聯賽，獲港會選為菁英盃每隊最佳U22球員；他亦是港足去年U20亞洲盃外圍賽成員。

曾外流日本3年的歐冲表示，今年初入場看學界精英賽，想從中找一名有潛質球員到日本試訓，看了多場比賽最終選定韋俊軒，「最有印象是他，鍾意他隻腳，香港很少門將用球能力好」。他們將於下月2日出發到高松市，6月3至7日於讚岐釜玉海U18梯隊試訓5天，其間或有比賽，然後返港待回覆有否機會繼續跟操，「之前我都踢過學界精英賽，但當年沒有類似球探或計劃給年輕球員機會出外。海外球員到日本球會試訓門檻很高，今次我發送了James的履歷和一些比賽片段，跟會方磋商一段幾長時間後才成事。雖然能留下的機會好細，關鍵都是看自己信心和肯不肯去搏，如果踢得好是有機會跟一隊練」。

韋俊軒年少時司職右閘，之後轉任門將並跟隨港超球隊九龍城門將教練唐咖名學法約3年，本月將中學畢業。他透露去年參與港會七人賽後，同年底曾獲到英甲球隊查爾頓青年軍試腳，冀經驗有助今次機會測試實力。雖不會說日語，但他相信足球就是語言，不擔心溝通問題。「唐名」讚徒弟很有自信和心態好，有成為好門將的條件。

另外，歐冲今年初加盟九龍城至完季，2月底聯賽主場對東方後備上陣。他稱先完成今季後，下季希望繼續留港落班。