NBA季後賽｜溜馬場數4：1淘汰東岸一哥騎士　連續兩屆殺入分岸決賽 (18:05)

賽前場數3：1領先的溜馬，今仗首節先被背水一戰的騎士打出31：19攻勢，次節中段一度被拋開最多19分差距，不過哈利布頓該節射入5個三分球共取15分，追至半場僅落後52：56。溜馬在下半場第3節把握對手單節整體命中率只有約27%，以85：76反超，戰至最後一節再有後衛安祖尼夏特及中鋒邁斯端拿單節合取16分下，終作客以114：105反勝有球星米曹攻入35分的騎士，場數4：1「以下剋上」淘汰對方，自2013及2014年後再次連續兩年躋身分區決賽，對手將是波士頓塞爾特人或紐約人的勝方。

作為系列賽贏波功臣的溜馬25歲後衛哈利布頓，賽後認為球隊與別不同，得分點較其他球隊分散是他們贏波的方式。而主教練卡利斯里也讚揚麾下道：「我們在系列賽中沒被看好，但這激勵了球​​員，並在正確時間展現火熱狀態。」

西岸次圈方面，常規賽「一哥」奧克拉荷馬雷霆今於第5戰末節打出34：19攻勢，加上包括有星級後衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大獨取31分等共6名球員得分上雙，主場以112：105力克有中鋒約基治轟入全場最高44分的丹佛金塊，贏得這場「天王山之戰」，場數領先3：2「叫糊」。

至於昨在東岸次圈第4戰尾段傷出的塞爾特人球星塔圖，球隊今發聲明證實其右腳阿基里斯跟腱斷裂，「他今天成功接受修復右阿基里斯腱斷裂的手術，現階段未有復出時間表，但他預計會完全康復，進一步消息將適時公布」。這亦意味他勢必長唞並無緣今季餘下賽事。衛冕的塞爾特人暫以場數1：3落後紐約人陷出局邊緣，明早將返主場迎第5戰。

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