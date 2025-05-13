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五人足球｜港女足亞洲盃8強負泰國　仍寫隊史最佳成績　蘇鎧霖冀下月11人亞盃外走更遠 (17:19)

中國香港女子五人足球代表隊今午（13日）在內蒙古呼和浩特出戰女子五人足球亞洲盃8強，面對世界排名第5位的勁旅泰國五人女足迎來嚴峻挑戰，上半場先失5球下，憑胡彩瑤和蘇鎧霖的入球，終2：5不敵對手，以8強止步的隊史最佳成績作結。

世界排名第29位的港女足，日前在C組以一勝兩負戰績，成為兩隊小組最佳第3名之一，參賽3屆首次殺入淘汰賽階段。惟她們此戰面對技高一籌的泰國隊受壓，開賽不足3分鐘告失守，之後再6分鐘內失4球。港女足完半場前憑胡彩瑤透過一次反擊機會，接應鍾貝琪橫傳撞射得手「破蛋」，半場落後1：5。

港女足換邊後漸與泰國隊抗衡，即使門將吳卓蔚其間曾因捨身撲救「食波餅」退下火線，後備門將洪婧馨短暫臨危受命把關仍力保不失。港女足及後再由蘇鎧霖建功，終以2：5不敵泰國隊，完成今屆女子五人亞洲盃之旅。

今屆累計攻入4球的蘇鎧霖賽後表示，面對強敵泰國難免表現緊張，但半場經教練提點後重拾自信，「下半場有翻團火，想向大家證明香港係得」。總結今屆表現，蘇鎧霖稱晉級8強達到賽前目標，並希望藉此提升下月出戰11人女子亞洲盃外圍賽的士氣，「好似發了一場夢、好夢幻，沒想到能踏上這舞台，亦發揮到準備多時的工夫。希望之後的亞洲盃（11人）能走得更遠」。

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