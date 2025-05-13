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乒乓｜港乒「以老帶新」征世界賽　李靜盼麾下創造奇蹟　黃杜配誓再爭牌 (19:40)

今屆乒乓球世界賽將於周六（17日）起於卡塔爾多哈舉行，中國香港乒乓球隊今（13日）在香港體育學院見傳媒分享備戰情况。總教練李靜期望目前處於「以老帶新」演變期的港隊，能在不同項目創造奇蹟打出佳績。而3屆混雙銅牌得主「黃杜配」黃鎮廷（阿廷）／杜凱琹（阿杜）則誓言再度挑戰獎牌。

乒乓世界賽將於本月17至25日於多哈上演，港隊今次派出5男6女，出戰單打及雙打共5個項目，明日將啟程赴當地提前適應場地。總教練李靜表示今屆個人對混雙和男雙期望較高，亦盼女雙能創造奇蹟打出驚喜。對於曾奪3屆世界賽混雙銅牌的黃鎮廷／杜凱琹，他認為二人拍檔已久，打法被對手研究多年，雖再贏獎牌存有難度，但仍對他們有信心。

此外，李靜又坦言港乒現處於「以老帶新」演變期，新老更替屬常事，今次世界賽亦將多名「新血」初次參戰，「名單不全是自己定，而是賽會根據球員成績反向給我們，就如江芷林、李凱敏都是靠自己努力爭取到參賽資格」。而他亦特別提到期待由黃鎮廷伙拍20歲新星陳顥樺在男雙的表現，指出陳顥樺過往在青少年亞洲賽等表現出色，因此上限很高，期待他首征世界賽能有收穫。

港乒「一哥」黃鎮廷今次同時參戰男雙、混雙及男單，談及自己歷來第3個男雙拍檔陳顥樺，他認為對方年輕、速度快、慣用左手，具備雙打優勢，希望能帶來新的表現，但亦呼籲外界給予年輕球員多些成長時間。陳顥樺則表示師兄阿廷時常鼓勵自己，場內外都在對方身上學到很多，希望今次發揮到自己水平，盼在男雙能有突破，爭取奪牌。曾擊敗過日本隊名將張本智和的他，亦表明今屆在男單目標是殺入8強。

至於承載獎牌希望的「黃杜配」，二人均對贏取獎牌充滿信心，「最好就換個顏色」。杜凱琹稱若順利晉級16強，或將迎來首個難關朝鮮隊的咸有成／邊松景，「我們之前亞洲賽曾以局數0：3輸給他們，因此剛好有錄像可研究他們的打法，提前準備戰術應對」。阿杜又形容朝鮮組合實力強勁如同人工智能（AI），「他們永遠都答到你下一步」。黃鎮廷則指二人配合十餘年，心態上更成熟，無論遇到何種困難都有信心迎刃而解。

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