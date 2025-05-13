明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA｜籃網球星丹基路羅素落實月底訪港　獨行俠爆冷首奪選秀狀元籤 (17:00)

現效力NBA球隊布魯克林籃網的球星丹基路羅素（D'Angelo Russell），今（13日）落實將於本月25日訪港出席出席活動與本地球迷交流。另外，NBA今完成選秀排位抽籤，達拉斯獨行俠爆冷以1.8%機率奪下隊史首個狀元籤，勢簽入被視為明日之星的杜克大學前鋒法拉格（Cooper Flagg）。

前年曾訪港的29歲籃網控衛丹基路羅素，今落實將於本月25日再度來港，屆時將現身灣仔合和中心出席贊助商品牌李寧的活動之餘，亦預告同日會突擊本港街場與波友互動。

另外，NBA今完成選秀排位抽籤，結果只有1.8%機率的獨行俠爆冷取得隊史首個狀元籤，成為歷來第4低機率中籤的球隊，據報勢將簽入杜克大學的18歲前鋒新星法拉格。而聖安東尼奧馬刺與費城76人則分別取得榜眼及探花籤。年初才上任獨行俠行政總裁的域克韋斯（Rick Welts）表示：「我為獨行俠球迷感到高興，我明白今年2月（盧卡當錫被交易）發生了一些事令球迷很有意見，但今天是大家會共同感興奮的喜事，我相信球隊的未來定會更好。」

季後賽方面，衛冕的波士頓塞爾特人在東岸次圈第4戰，末段有是役攻入全場最高42分的球星塔圖疑右腳阿基里斯腱撕裂退下火線，球隊亦最終作客以113：121不敵紐約人，場數落後1：3陷出局邊緣。至於明尼蘇達木狼在西岸次圈作客以117：110擊敗續有球星史堤芬居里因傷避戰的金州勇士，場數拉開3：1「叫糊」。

此外，62歲籃壇傳奇名宿「波神」米高佐敦昨落實將於下賽季起為美國電視台NBC擔任NBA特別評論員。

其他報道：

足球｜安察洛堤落實離皇馬掌巴西 森巴足總會長讚史上最偉大 下月初世盃外征厄瓜多爾「地標」領軍

相關字詞﹕籃球 丹基路羅素 選秀 季後賽 塞爾特人 紐約人 勇士 木狼 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞