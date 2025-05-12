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西甲｜巴塞隔42年首四殺皇馬最快周四封王　費歷克促麾下集中精神　安察洛堤讚準接班人沙比　 (18:58)

西甲「一哥」巴塞隆拿今晨（12日）在「國家打吡戰」主場以4：3反勝次席皇家馬德里，42年來首次單季四殺宿敵，賽後35戰得82分，將領前優勢拉開至7分，若皇馬周四凌晨主場迎戰馬略卡不勝，巴塞便可提早3輪封王，惟教練費歷克仍敦促麾下須集中精神比賽，至於今季「四大皆空」的敵帥安察洛堤則稱，準接班人沙比阿朗素是當今最佳教練之一。

上周中在歐聯4強被國際米蘭淘汰的巴塞，此役先後於5和14分鐘，被皇馬前鋒基利安麥巴比射入12碼和單刀得手落後。巴塞鋒將費倫托利斯於19和32分鐘，分別助攻守將艾利加西亞及拉明耶馬扳平，隊友翼鋒拉芬夏比洛尼則在34和45分鐘，獲中場柏迪和托利斯助攻，助球隊以4：2反超前結束上半場。皇馬下半場調入中場莫迪歷和巴謙戴亞斯，至70分鐘再由麥巴比射入這仗個人第3球，但球隊終仍以3：4敗走，今季西甲兩戰、西班牙盃及西超盃被巴塞四殺，乃1983年以來首次。

西甲將在周中「開快車」，其中若皇馬周四凌晨主場對馬略卡不勝，今季38輪總積分最多只會與最後3仗全輸的巴塞同得82分，在同分先計對賽成績下，周五凌晨才作客鄰會愛斯賓奴的巴塞，便可提早3輪重奪聯賽冠軍，惟教練費歷克說：「己隊確處於有利的奪標形勢，但你永遠不會預測將會發生什麼事。未來3個對手都想打敗我們，故球員須續集中精神比賽。」另日職球隊神戶勝利船宣布在7月27日主場友賽巴塞，門票下周起公開發售。

皇馬主帥安察洛堤則說：「在進攻層面上，麥巴比做得很好，但球隊在防務上應可做得好些。」料「肥安」將「冇得留低」，而準新帥料是執教今季德甲亞軍利華古遜的皇馬名宿沙比阿朗素，而肥安對沙比的評價是「既已在德甲取得神奇成績，證明他已是當今其中一個最佳教練，有力領軍世上任何球隊」。此外，沙比今晨在德甲尾二一輪主場告別戰帶領「藥廠」比賽，但以2：4不敵多蒙特，令後者得以升上第5，仍有機會趕過暫領先1分的四哥弗賴堡，取得下季歐聯入場劵。

同日歐洲協會聯賽決賽球隊西甲的貝迪斯，只能在主場與奧沙辛拿打和1：1，賽後以58分排第6，落後可參戰下季歐聯的五哥維拉利爾3分。

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