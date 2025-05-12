明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜10人阿仙奴逼和盟主利物浦　下仗鬥紐卡素亞軍之爭　歐霸決戰雙雄曼聯熱刺齊折將 (17:26)

今季英超盟主利物浦今晨（12日）主場迎戰次席阿仙奴，雖上半場早段確立2：0優勢，惟「紅軍」下半場被「廠兵」連下兩城終賽和2：2，阿仙奴近3輪不勝，下輪迎戰三哥紐卡素或成今季亞軍之爭。

今戰是利物浦鎖定錦標後首場主場賽事，阿仙奴球員賽前亦列隊恭賀對方。「紅軍」在20分鐘先有鋒將加普接應後衛安德魯羅拔臣勁頂破網，1分鐘後中場蘇保斯拉爾傳地波，路易斯迪亞斯門前掃入領先至2：0，廠兵下半場反撲，47分鐘翼鋒加比爾馬天尼利接應拍檔李安度杜沙特傳中頂入，戰至70分鐘中場馬田奧迪加特勁射，紅軍門將艾利臣比加擋出不遠被米基爾馬連奴補中頂入追平2：2，這名西班牙隊中場9分鐘後卻因侵犯對手「兩黃變一紅」被逐，兩軍其後未添紀錄終賽和2：2。

阿仙奴主帥阿迪達賽後說：「我們上半場的表現未達應有水平，這是不能被接受的。」聯賽3輪不勝的阿仙奴目前36戰得68分，領先下輪對手紐卡素兩分，若主場敗陣將亞席不保；另利物浦後衛阿歷山大阿諾特早前宣布季後離隊，後備登場的他受主場球迷「柴台」。

另一方面，歐霸決賽雙雄曼聯及熱刺於主場以兩球不敵韋斯咸及水晶宮，賽後排第16及17位的兩軍更有後衛利尼約路及中場古路施夫斯基傷出，為兩軍下周四（22日）凌晨決戰添陰霾；諾定咸森林雖被客隊李斯特城逼和2：2後排第7位，但球隊已確定隔30年再奪歐戰資格，惟班主馬連拿基斯賽後走入場疑向主帥紐奴問罪，後者其後稱馬連拿基斯「對足球充滿熱情，並希望球隊進步」來淡化事件，馬連拿基斯亦發聲明表示，醫療團隊誤判鋒將艾禾尼爾的傷勢令他感沮喪，他的反應全因對球會的熱情，又稱對紐奴及球隊的表演感自豪。

其他報道：

港足｜港足初選37將備戰兩場友賽及世盃外　兩新入籍兵前鋒洛迪古斯門將奧力斯首列席

 

相關字詞﹕英超 阿仙奴 利物浦 加普 路易斯迪亞斯 加比爾馬天尼利 阿迪達 紐卡素 曼聯 熱刺 利尼約路 古路施夫斯基 諾定咸森林 李斯特城 紐奴 馬連拿基斯 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞