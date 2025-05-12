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劍擊｜何瑋桁哥倫比亞站16強止步　劉昊峯偕女將佘繕妡次圈出局 (20:51)

重劍大獎賽哥倫比亞站今晨（12日）在波哥大上演正賽，港隊「一哥」何瑋桁雖在男子個人賽16強以6：15不敵18歲美國隊小將Simon Lioznyansky，無緣8強，但他已擺脫過去連續4站國際賽「一輪遊」的頹勢，而隊友劉昊峯及女將佘繕妡，則分別在次圈止步。

世界排名第13的何瑋桁，今站表現回勇，首圈先以15：11擊敗意大利隊劍手Fabrizio Cuomo，取得今年正賽首勝，次圈再以15：14險勝另一意大利代表Filippo Armaleo。29歲的何瑋桁縱在16強以6：15敗予世界排名第72的Simon Lioznyansky，無緣躋身8強，惟他仍打破連續4站首圈出局的低潮。另邊廂，從資格賽晉級正賽的隊友劉昊峯在首圈以15：13挫美屬維京群島代表Kruz Schembri後，次圈以14：15飲恨烏茲別克隊劍手Vadim Anokhin，提早下馬。

女子組方面，世界排名第7的佘繕妡首圈以15：7擊敗瑞士隊劍手Solene Emery晉級，惟次圈對陣33歲法國隊好手Lauren Rembi則以7：8飲恨告負，同樣無緣16強。

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