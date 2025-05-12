港足｜港足初選37將備戰兩場友賽及世盃外　兩新入籍兵前鋒洛迪古斯門將奧力斯首列席 (15:48)

兩名新入籍兵首度獲主教練韋斯活青睞，去年初已領取特區護照的34歲西班牙裔射手洛迪古斯，兩個月前第3次加盟東方，今季至今為球隊上陣5場，包括在菁英盃A組分組賽1：1打和傑志一仗交出1次助攻；原籍烏克蘭、身高1.98米的35歲門將奧力斯則在上周五才宣布領取特區護照入籍，今季為流浪在各項賽事上陣7場失13球，前晚港超對大埔首次以本地球員身分為球隊出戰。

此外，早前傷癒復出的傑志中場陳俊樂，與亞洲盃決賽周正選中堅勞烈斯，同樣重返港足名單，後者今年初與中甲球隊廣西平果哈嘹完約後未落班，最近隨東方跟操。

港足先在本月30日晚上8時於香港大球場對曼聯，下月5日同在大球場友賽尼泊爾隊，最後下月10日首度以啟德主場館在亞洲盃外圍賽第3圈C組分組賽對印度隊，暫定本月28日開操。

港足本月底至下月賽事37人初選名單：

門將：奧力斯*（標準流浪）、葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）、龐焯熙（北區）、謝家榮（大埔）

後衛：亞歷斯祖（東方）、周緣德（河南酒祖杜康）、艾里奧、鐘樂安（傑志）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、孫銘謙（天津津門虎）、徐宏傑（雲南玉昆）、勞烈斯

中場：吳宇曦（重慶銅梁龍）、賓紀文（東方）、費蘭度、顏卓彬、潘沛軒、陳俊樂（傑志）、艾 華、趙聡悟 （冠忠南區）、艾華頓（理文）、李小恆（山東泰山）、余在言（石家莊功夫）、尼高拉斯（大埔）

前鋒：洛迪古斯*（東方）、劉智樂（標準流浪）、祖連奴（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、黃威（理文）、黃皓雋（青島海牛）、安永佳（深圳新鵬城）、陳肇鈞（大埔）、米高（曼海姆）

*首次入選