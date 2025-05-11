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英超｜紐卡素2：0挫10人車路士升第3　曼城夏蘭特復出無補於事　爆冷和修咸頓跌落第4 (21:10)

紐卡素今晚（11日）以2：0挫上半場有箭頭尼高拉斯積遜直接領紅的車路士，賽後36戰得66分，以1分反壓作客爆冷與包尾大幡修咸頓互交白卷的曼城，升上第3位；「藍戰士」則與作客以1：0挫般尼茅夫的阿士東維拉同得63分。英超現只餘下兩輪比賽，爭取前五衝線以出席下季歐聯仍然激烈。

紐卡素甫開賽兩分鐘便先開紀錄，中場積及梅菲右路傳中予後上的中場拍檔辛度東拿利射入。36分鐘，車路士的尼高拉斯積遜向敵衛保治文批肘直接領紅，故如無意外，該名23歲塞內加爾隊前鋒將因停賽至少3場，無緣最後兩輪對曼聯及諾定咸森林上陣。車路士下半場變陣，以隊長列斯占士入替攻擊手馬度基，其後於75分鐘再換入翼鋒查頓辛祖和右閘馬路古斯圖，卻始終破蛋乏力，更於90分鐘被紐卡素中場般奴古馬雷斯再入1球，終以兩球告負，連續3季聯賽作客「喜鵲」敗走。

曼城作客修咸頓因賽前英超四連捷，加上箭頭艾寧夏蘭特此役傷癒復出掛帥，故對早已篤定降班的「聖人」被視為強弱懸殊之戰，卻在全場控球率達72%和出現26次攻門下夥粒無收，終被逼和0：0，賽後得12分的修咸頓則以1分的優勢，避過與2007／08年球季的打吡郡同成英超史上最低分球隊。

曼城主帥哥迪奧拿賽後埋怨道：「我沒想過修咸頓會防守得那麼深，11個球員塞在禁區內，只顧防守和浪費時間，但亦須歸咎於己隊球員亦未能好好把握入球機會。」首次未能領軍挫英超包尾球隊的哥帥又敦促麾下，須為周六晚英格蘭足總盃決戰水晶宮，以及最後兩輪聯賽對般尼茅夫及富咸奮戰。

此外，阿士東維拉作客「般茅」藉前鋒奧尼屈堅斯上半場補時階段打開紀錄及領先上半場。維拉下半場接戰至80分鐘有隊友中場積及藍斯「兩黃變一紅」被逐，但球隊終仍以1球險勝，而累計入75球的屈堅斯則趕過名宿艾邦拉荷，成為隊史的英超入球王。另同日3支客軍均凱旋，分別是白禮頓2：0輕取狼隊、賓福特1：0挫葉士域治及愛華頓3：1反勝富咸。

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