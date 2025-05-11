港超｜理文補時演球迷奇遇記絕殺九龍城　1分反壓大埔重登榜首　主教練朱兆基認夠運　 (19:59)

今仗有673名球迷入場，理文有中堅杜度停賽刑滿復出，鄭兆均取代黃威正選；適逢母親節，主場的九龍城特別安排球員與小朋友一同入場，包括隊長曾錦濤攜兒子慶祝。理文開賽後反客為主，只是翼鋒艾華頓在9分鐘的遠射高出，九龍城中場田中芳拓在35分鐘傷出，由陳文輝入替。戰至補時階段，理文中場保利臣在禁區邊遠射中柱，射手安尼亞成功「執雞」，領先1：0完半場。

換邊後，九龍城換入辛尼加強攻力，惟理文仍控制形勢，包括艾華頓先後兩次起腳都被倒戈的門將袁皓俊撲出。戰至89分鐘，理文中堅泰法蘇尼犯規兩黃一紅被逐，尾段需10人應戰，禍不單行是門將陳嘉豪在補時9分鐘欲放下皮球開「生波」時，被埋伏背後的九龍城前鋒卡朗搶走皮球射入空門。正當以為兩隊打和完場，理文翼鋒羅沙1分鐘後接應金旻奎的傳中迎頂破網，終以2：1絕殺九龍城，賽後22戰50分，以1分力壓49分的大埔重返榜首，最後兩輪將分別作客對北區及標準流浪。同日另一場，東方憑馬高斯7分鐘攻入致勝一球，作客北區運動場1：0小勝北區，賽後47分續排第3，落後理文3分及大埔2分。

理文暫代主教練朱兆基坦言被扳平時當刻非常沮喪，甚至一度認為比賽已無望，「比賽時間已經所剩無幾，認為沒有機會了，沒想過最後兩分鐘才是踢波的兩分鐘」。他特別提到門將陳嘉豪的心理狀况，「真的很低級，不可能出現的其中一件事，但未反應過來，原來可以再有入球，我們比起昨日的大埔更幸運，這是份禮物」。他亦承認能夠全取3分純屬幸運，「緊接這星期我們所有的部署，我想播放這場最後兩分鐘就可以了。目前還有兩場比賽，不能寄望其他球隊的表現，必須靠自己努力爭勝」。九龍城則聯賽六連敗，主帥陳銘剛直言「輸自己」，「整場比賽所有事都做得好，只是最後防守不集中」。

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