足球｜拜仁主場報捷為重奪德甲贈興　梅拿獲紐亞禮讓率先捧起冠軍獎碟　卡尼破錦標荒認如釋重負 (21:14)

拜仁賽前為兩名季尾完約離隊的湯馬士梅拿及守將艾歷迪亞舉行歡送儀式，這場亦是梅拿今季最後一次在主場安聯球場上陣，而這仗終憑哈利卡尼及翼鋒米高奧利斯各建一功，主場以兩球擊退慕遜加柏。賽會隨即舉行頒獎儀式並以啤酒浴慶祝，其中剛為球會上陣750次的梅拿獲隊長門將紐亞禮讓下，成為首個高舉冠軍的球員，英格蘭隊長兼射手卡尼則緊接棒起其生涯歷來首個錦標，並說：「這肯定比任何進球獎項都更有意義。我的履歷中缺少冠軍，這不是什麼秘密，現在感覺如釋重負了。 」另據德國《圖片報》報道，吸引包括英超曼城、西甲皇家馬德里等多間豪門球隊垂青的利華古遜鋒將科利安華迪斯，同意今夏將加盟拜仁。

另邊廂，老牌球會漢堡今晨雖在德乙尾二一輪聯賽先失一球，但仍主場以6：1反勝烏爾姆，提早一輪確定前兩名的直接升班資格，亦是球隊相隔7年後再次重返德甲賽場。

此外，祖雲達斯在意甲下半場少踢1人下，作客被拉素逼和1：1，賽後兩軍同是36戰同得64分排第4和5位，只領前周二凌晨作客阿特蘭大的第6合球隊羅馬1分。

西甲方面，馬德里體育會藉中鋒阿歷山大索洛夫上半場「大四喜」下，在聯賽以4：0大勝客隊皇家蘇斯達，而這名挪威隊球員僅花11分鐘便入3球，創下聯賽最快「戴帽」紀錄，同時助球隊連續13屆獲得歐聯席位；法甲馬賽則藉格連活特建功下，作客以3：1勝勒哈弗爾續排次席，與主場2：0挫里昂的第3位摩納哥出席下季歐聯。

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