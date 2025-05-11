田徑｜香港錦標賽誕百米飛人　葉景維壓兩隊友稱王　陳佩琦0.02秒僅負新加坡跑手 (15:00)

葉景維昨準決賽以破個人最佳成績（PB）的10.39秒，僅次於郭俊廷和鍾梓聖以總成績第3名晉級決賽。3人今在決賽鬥得激烈，葉景維終以10.42秒率先衝線，以0.02秒快鍾梓聖半步奪冠，郭俊廷則以10.46秒摘季。

葉景維賽後透露上月因大學考試和身體不適影響訓練，並因明日便啟程參與重慶舉行的全國田徑大獎賽，這次以「跑個流程」的心態應戰，即使決賽成績未如準決賽仍滿意發揮，「上年只跑了2、3場100米比賽，畢竟200米才是主項。今年跑多了100米都練到其他方面，因此滿意收穫」。亞洲賽本月底在韓國龜尾舉行，首次參賽的他將出戰200米，希望屆時能刷新20.92秒PB。

郭俊廷昨在準決賽跑出10.37秒，追平自己上月在香港田徑系列賽創下的PB兼U20港青紀錄。他表示再創佳績並不意外，「人會進步，我做動作好、練得好、食得好，PB是正常事」。他將在亞洲賽迎來個人首項成年組大賽，將參加100米和4×100米接力，盼能在100米從初賽一路跑入決賽之餘，亦希望與隊友衝擊接力前四。

女子100米決賽方面，陳佩琦跑出11.80秒，以0.02秒之差惜負新加坡跑手陳緒洳摘銀。她在昨日的準決賽締造11.70秒PB，是時隔兩年再破個人最佳紀錄。她賽後透露自己感冒發燒初癒，以致狀態不佳且沒信心，卻變相卸下心中包袱，「比賽感覺手軟腳軟，但卻錯有錯着，過往有體力想多發揮一些技術，今日無力氣所以放鬆了，反而整個人都更加順」。

陳佩琦將在亞洲賽參加女子100米及4×100接力，當中期待接力成績更上一層樓，「上屆我們拿到第四名，而今年我們香港隊得實力越來越強，加上我們有很多小將，包括從青年隊升上來的白凱文、鄧焯文都跑得很快」。至於今年最大目標，她稱是朝着香港紀錄進發。