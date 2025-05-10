港超︱大埔作客絕殺流浪重返勝軌　李志堅認此前長居榜首反令球員添壓力失準 (21:06)

賽前落後理文1分的大埔，今仗有伊高沙托尼傷癒復出，但中場陳肇鈞續缺陣；流浪則有昨宣布領取特區護照的烏克蘭籍門將奧力斯把關，借將比迪高則未能倒戈。流浪21分鐘由隊長劉智樂接應角球頂入先開紀錄，大埔前鋒盧卡斯42分鐘接應李家豪傳中頭槌破網，完半場前扳平1：1。

下半場59分鐘大埔反超前，伊高沙托尼接應盧卡斯傳送在左路入禁區射遠柱得手。不過大埔及後受壓，先是劉智樂曾經再破網，但視像裁判（VAR）覆核後指此前其隊友馬榕生踢中對手犯規在先而判「詐糊」，不過這名香港與加納的17歲混血小將於完場前射破門將謝家榮十指關，取得聯賽首個入球扳平2：2。然而大埔在補時6分鐘由帕特華維迪衝頂絕殺，終險勝3：2，賽後22戰49分重返榜首，多理文兩分但多踢一場。

大埔中止聯賽兩連和兼各賽事近4仗不勝，餘下兩輪分別為作客對傑志及主場對北區，主教練李志堅承認球隊早前長居榜首下反添壓力，「現在仲保存一點希望（爭標），今場終於有點運氣，球隊踢得太大壓力，平時不該出現的犯錯都多，不是正常的發揮，真的太耐無贏波，希望這場可挽回一些信心」。

至於成為本地球員的流浪門將奧力斯，據悉入選了港足月底友賽曼聯及下月國際賽的37人初選名單，他承認有跟港足主帥韋斯活溝通，並稱無懼與葉鴻輝及謝家榮等門將競爭，「我的心態是一直知道自己是最好，不會去想其他球員，如有機會，我會努力向教練展示自己最好一面」。