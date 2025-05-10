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田徑︱俞雅欣香港錦標賽平女子跳遠場地紀錄膺兩連霸　王諾弘男子1500米寫U18港績 (19:40)

香港田徑錦標賽今（9日）起一連兩日在灣仔運動場上演，港將俞雅欣於首個賽日的女子跳遠項目雖曾連續4次被判起跳犯規，但她在最後一次試跳以6.36米平場地紀錄下奪得金牌，連續兩屆賽事封后。而17歲的王諾弘則在男子1500米決賽跑出3分58.72秒破香港U18紀錄下摘亞。

今屆除了主場出擊的中國香港田徑隊共派出38男26女參賽外，亦有分別來自澳門、上海、中華台北、泰國、越南、馬來西亞、韓國及澳洲的運動員來港角逐。去年與巴黎奧運資格擦肩而過的女子跳遠港將俞雅欣，今雖憑首次試跳的6.2米已穩入決賽，但其後在第2、3、4及5次試跳皆因起跳犯規而被判紅旗，而上屆摘銀的澳洲隊選手Tomysha Clark先在第3次試跳做出6.25米，再於第4次跳出6.33米高踞榜首。不過杭州亞運銅牌得主的俞雅欣頂住壓力，在最後的第6次試跳做出6.36米，成功力壓對方兼平場地紀錄下奪金。港隊隊友兼為香港U20及U18紀錄保持者的賈慧妍，則以5.96米獲得季軍。

27歲的俞雅欣賽後談及最後一跳的感受時坦言，當刻承受一定壓力，但透過更進取的步伐調整，幸好成功改善表現，「教練亦有給予自己很多指示，尤其需明白集中在臀部發力」。此前在英國訓練已多個月沒返港參賽的她，亦表明香港天氣致她出現鼻塞，熱身時需花更多時間調整節奏。被問及未來計劃，她表示今年的心態較為輕鬆，主要目標是創造個人最佳成績（PB），並將在香港進行一段時間訓練，為亞洲賽和全運會作準備。

另邊廂，就讀拔萃男書院的17歲港隊小將王諾弘，今在1500米長跑決賽表現出色，在尾段發力衝刺，以3分58.72秒摘銀；韓國隊的李榮泛及吳鍾哲分別摘金、銅牌。至於港績紀錄保持者的許懷熙，在早上的男子標槍項目發揮未如理想，僅擲出65.14米下同樣收穫銀牌。

王諾弘賽後坦言開局時速度較慢，甚至一度想放棄，但最後選擇跟上並全力衝刺，「對成績感到非常滿意，之前多次比賽均未能跑進4分鐘大關，終於達成長期以來的目標」。

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