英超︱沙拿大熱當選FWA年度最佳　平亨利3次得獎紀錄　曼城夏蘭特明勢復出攻修咸頓 (19:50)

FWA在聲明中指出：「穆罕默德沙拿贏得了FWA 900多名成員的90%選票，這是本世紀最大的勝率。」是次選舉得第2名的是另一利物浦中堅華基爾雲迪積克。沙拿今季英超暫入28球和有18次助攻，助「紅軍」第2次封王，並在射手榜分別領先次席紐卡素鋒將阿歷山大伊沙克及曼城箭頭艾寧夏蘭特5球和7球。至於FWA年度最佳女子球員是「兵工廠」前鋒艾莉莎羅素。

英超明晚起上演5場比賽，其中為參加下季歐聯的三哥曼城作客包尾的修咸頓不容有失，據報客軍此役料有養傷近1個半月的夏蘭特復出，而落後曼城4分的第7位球隊阿士東維拉出征般尼茅夫時，有中場泰利文斯因肌肉受傷勢提早收咧。另錫菲聯在英冠升班附加賽首回合作客以3：0大勝布里斯托城。

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