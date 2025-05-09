港超︱港足明星選舉明午起公眾投票　港足下月10日亞盃外落實啟德主場館舉行 (18:21)

港足下月5日先友賽尼泊爾隊，同月10日亞洲盃外圍賽第3圈對印度隊。亞洲足協上周官網顯示，港足亞盃外首場主場於啟德主場館舉行，雖足總其後表示場地仍有待落實，霍啟山今午出席香港足球明星選舉後受訪終確認，該仗將是港足首次起用落成兩個月可容納5萬人的啟德主場館，友賽尼泊爾則在香港大球場舉行，「足總會盡快公布票務安排，對尼泊爾屬友賽性質，所以港足在啟德第一場想舉行較重要的比賽配合氣氛。港足作為在港最受歡迎和最普及的體育，相信球員和球迷都會非常期待」。足總總幹事張炎有補充，賽前會安排港足到主場館操練以熟習場地。港足此前正賽票價為200元。

另外，足總今午舉行記者會，宣布今季香港足球明星選舉頒獎禮將於本月28日移師灣仔合和酒店舉行，續設有18個獎項，包括香港足球先生、最佳教練、香港足球明星11人、兩名最佳青年球員、最受球迷歡迎球星、球員之星及最佳港隊球員，明午3時起足總官網開始公眾投票，本月25日晚上11時59分結束，公眾投票佔最佳11人得分40%。

上季香港足球先生陳肇鈞今季突破個人單季入球新高，但最近因傷缺陣大埔兩仗，球隊暫少理文1分屈居第2。問到蟬聯機會，這名32歲港足中場稱雖想再挑戰自己，但承認最後階段受傷料影響「選情」，認為最大競爭對手是爭標兩隊主力的理文翼鋒艾華頓與東方前鋒巴科爾，「無論結果如何，我覺得已超越了自己，獎項未必完全反映到成就」。他預計最快再多一周始復出，大埔明晚6時青衣運動場作客標準流浪料續缺陣。至於冠忠南區22歲門將伍瑋謙被問到若最佳門將及最佳青年球員只能二選一，他笑言會選擇前者，因為希望在門將位置獲得肯定。