歐協聯4強︱安東尼傳射領貝迪斯首闖歐戰決賽　5．29決戰車路士　兩帥目標藉聯賽爭前五出席下季歐聯 (17:34)

安東尼於30分鐘主射罰球中內柱彈入助貝迪斯先開紀錄，並繼首回合以2：1挫費倫天拿射破曼聯前隊友門將迪基亞的十指關後再建殊功。惟費倫憑中場魯賓高辛斯其後頂入兩球以2：1反超領前上半場，並終以總比數3：3結束法定時間。加時上半場7分鐘，安東尼右路傳中予中場艾沙蘇利射入，為貝迪斯鎖定總成績險勝4：3勝局，賽後71歲的老帥柏歷堅尼說：「我們暫須忘記歐協聯，因西甲仍有4場非常重要的比賽，那是出席下季歐聯的關鍵。」貝迪斯現於聯賽排第6，只少可參加來季歐聯的五哥維拉利爾1分。

另收起大部分主力的車路士藉中場達斯貝利賀爾於38分鐘一箭定江山，以1：0擊退佐加頓斯，總比數贏5：1，主帥馬利斯卡賽後稱，此刻最重要的比賽是下周日晚英超作客紐卡素。「藍戰士」現於聯賽名列第5，與四哥「喜鵲」同分，分別領先仍有力爭取下季歐聯入場劵的諾定咸森林及阿士東維拉1分和兩分，而今季歐協聯冠軍將只能參加來季歐霸。

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