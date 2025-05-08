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NBA｜塞爾特人1分憾負紐約人落後0：2　雷霆破季後賽半場得分紀錄大勝金塊 (20:34)

上屆NBA總冠軍的波士頓塞爾特人今早（8日）在季後賽東岸次圈第2戰雖有20分領先優勢，但被紐約人在末節打出30：17的攻勢下，繼上仗後再次反負予紐約人，主場以90：91惜敗，落後場數至0：2，下仗將在下周日凌晨作客紐約人爭勝。

前日在首戰以105：108落敗的塞爾特人，賽前有後衛賀利地獲得今年社會公義獎，是役開局一度打出22：9攻勢拉開，下半場第3節更拉開至20分差距，惟塞爾特人戰至末節，三分球只是11投2中，加上紐約人的星級控衛謝倫般遜尾段射入兩球關鍵罰球，前鋒米卡貝捷斯成功抄截對方前鋒塔圖完場前的起手，紐約人終作客以91：90險勝，拉開至場數2：0。

西岸季後賽次圈方面，奧克拉荷馬雷霆今在次戰半場藉6人得分上雙兼全隊攻入87分，半場得分創下NBA季後賽歷史紀錄，終主場以149：106大勝丹佛金塊，場數扳平1：1。而昨在次圈首仗初段傷退的金州勇士球星「咖喱仔」史堤芬居里，經過磁力共振檢查後證實左邊大腿筋輕微拉傷，至少將缺陣一星期，意味接下來的3場比賽中將無緣出戰。

至於早前在西岸季後附加賽止步的薩克拉門托帝王，今宣布任命助芝加哥公牛在1991年起贏得3次總冠軍的57歲名宿B.J. Armstrong，成為球隊助理總經理。

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