明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

單車｜梁鴻德被指巴黎奧運選拔試圖造假　單車總會前行政總監信事件屬「內部權鬥」　稱運動員沒受影響 (18:31)

中國香港單車總會主席梁鴻德被指控涉嫌於去年巴黎奧運選拔期間，要求獲得場地單車全能賽、個人公路賽及個人公路計時賽參賽資格的港隊女將李思穎（Ceci）放棄公路賽資格，讓隊友梁穎儀（Chloe）補上取得報名計時賽資格，並提議梁穎儀於賽前「詐病」退賽，將最終參賽資格交還李思穎，惟有關提議終不獲執委會通過。單車總會前行政總監黃志如接受本報查詢時直言，事件屬「內部權鬥」，對運動員本身並沒構成影響。

《星島日報》今（8日）報道，接獲匿名投訴指控單車總會主席梁鴻德涉於去年6月的巴黎奧運選拔期間，要求取得兩項目入場券的李思穎，放棄公路賽資格，讓排名第2的梁穎儀補上報名參加女子公路計時賽。據本報了解，去年7月單車總會秘書處接獲奧委會通知，再有1個女子公路計時賽名額開放予港隊，但李思穎其後在總會會議表明只欲參戰個人公路賽及場地賽，不打算參加計時賽，同日梁鴻德便游說李思穎可「假裝」放棄公路賽名額，讓梁穎儀補上，並聲稱屆時會安排梁在公路賽前「詐病」，讓李可用後備身分如期出賽。

去年巴黎奧運獲國際單車聯會（UCI）委派擔任場地賽裁判的單車總會前行政總監黃志如，接受本報查詢時表示，奧運參賽名額是以人作為單位分配，其他人原則上不能直接取代，但可帶同後備運動員前往巴黎，以便不時之需。他續指，實際上該事件並沒發生，因該計時賽名額當時已分配給其他國家，Ceci亦能集中出戰個人公路賽及場地單車全能賽，Chloe最終亦沒隨隊到巴黎，「會議上發生的事件卻被人用來大做文章，我認為更多是內部權鬥，而非外界對立場或道德標準的討論」。

對於這次事件，黃志如認為內部討論應保密，將機密文件交予媒體屬不負責任行為，反之對團隊及運動員造成傷害，「報導稱主席教唆運動員的做法，這些指控缺乏根據，並無法評論具體過程」。他又認為梁鴻德並非有私心之人，一貫致力於單車運動發展，「他真的在現場落手落腳幫忙，包括協助調整器材、購買物資、維修單車等」。

港協暨奧委會今回覆本報時表示：「已進一步要求中國香港單車總會，提供更多資料及解釋，以釐清事實及其裁决的理據。」而身兼港協副會長的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛，回覆本報查詢時則說：「雖然有關建議做法最後沒有實行，亦沒有運動員在事件中受到影響，但參考傳媒報道的資料，獨立調查小組報告可能未有全面交代事件，體育界十分重視體育總會管理誠信，涉事總會應該重新審視證據及證供，向公眾交代事件。」

此外，文化體育及旅遊局發言人接受本報查詢時表示，在獲悉事件後已要求港協暨奧委會向總會跟進，而中國香港單車總會已完成調查，強調局方非常重視體育總會的有效管治，期望體育總會的運動員選拔制度是公平，透明及具公信力。

相關報道：

單車總會主席梁鴻德被指巴黎奧運選拔試圖造假　事後報告證屬實惟無處罰　文體旅局：期望體育總會選拔制度公平透明

其他報道：

歐聯4強｜PSG雙殺阿仙奴　6．1決戰國米　安歷基拒認阿迪達稱「兵工廠」今屆最佳

相關字詞﹕單車 李思頓 梁穎儀 單車總會 巴黎奧運 梁鴻德 黃志如 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞