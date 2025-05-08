單車｜梁鴻德被指巴黎奧運選拔試圖造假　單車總會前行政總監信事件屬「內部權鬥」　稱運動員沒受影響 (18:31)

《星島日報》今（8日）報道，接獲匿名投訴指控單車總會主席梁鴻德涉於去年6月的巴黎奧運選拔期間，要求取得兩項目入場券的李思穎，放棄公路賽資格，讓排名第2的梁穎儀補上報名參加女子公路計時賽。據本報了解，去年7月單車總會秘書處接獲奧委會通知，再有1個女子公路計時賽名額開放予港隊，但李思穎其後在總會會議表明只欲參戰個人公路賽及場地賽，不打算參加計時賽，同日梁鴻德便游說李思穎可「假裝」放棄公路賽名額，讓梁穎儀補上，並聲稱屆時會安排梁在公路賽前「詐病」，讓李可用後備身分如期出賽。

去年巴黎奧運獲國際單車聯會（UCI）委派擔任場地賽裁判的單車總會前行政總監黃志如，接受本報查詢時表示，奧運參賽名額是以人作為單位分配，其他人原則上不能直接取代，但可帶同後備運動員前往巴黎，以便不時之需。他續指，實際上該事件並沒發生，因該計時賽名額當時已分配給其他國家，Ceci亦能集中出戰個人公路賽及場地單車全能賽，Chloe最終亦沒隨隊到巴黎，「會議上發生的事件卻被人用來大做文章，我認為更多是內部權鬥，而非外界對立場或道德標準的討論」。

對於這次事件，黃志如認為內部討論應保密，將機密文件交予媒體屬不負責任行為，反之對團隊及運動員造成傷害，「報導稱主席教唆運動員的做法，這些指控缺乏根據，並無法評論具體過程」。他又認為梁鴻德並非有私心之人，一貫致力於單車運動發展，「他真的在現場落手落腳幫忙，包括協助調整器材、購買物資、維修單車等」。

港協暨奧委會今回覆本報時表示：「已進一步要求中國香港單車總會，提供更多資料及解釋，以釐清事實及其裁决的理據。」而身兼港協副會長的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛，回覆本報查詢時則說：「雖然有關建議做法最後沒有實行，亦沒有運動員在事件中受到影響，但參考傳媒報道的資料，獨立調查小組報告可能未有全面交代事件，體育界十分重視體育總會管理誠信，涉事總會應該重新審視證據及證供，向公眾交代事件。」

此外，文化體育及旅遊局發言人接受本報查詢時表示，在獲悉事件後已要求港協暨奧委會向總會跟進，而中國香港單車總會已完成調查，強調局方非常重視體育總會的有效管治，期望體育總會的運動員選拔制度是公平，透明及具公信力。

相關報道：

單車總會主席梁鴻德被指巴黎奧運選拔試圖造假 事後報告證屬實惟無處罰 文體旅局：期望體育總會選拔制度公平透明

其他報道：

歐聯4強｜PSG雙殺阿仙奴 6．1決戰國米 安歷基拒認阿迪達稱「兵工廠」今屆最佳