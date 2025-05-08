歐聯4強｜PSG雙殺阿仙奴　6．1決戰國米　安歷基拒認阿迪達稱「兵工廠」今屆最佳　 (17:51)

歐聯4強首回合主場僅負0：1的阿仙奴，此役開賽後反客為主，惟PSG門將基安盧基當拿隆馬先後救出翼鋒加比爾馬天尼利近射及中場馬田奧迪加特禁區外勁射。27分鐘，PSG憑中場法比安彭拿禁區頂左腳抽射先拔頭籌及領先上半場。下半場接戰至64分鐘，阿仙奴門將大衛拉耶撲出PSG中場域天拿主射的12碼。8分鐘後，PSG右閘阿舒拉夫夏基美後上接應後備上陣的鋒將奧士文尼迪比利短傳後妙射成2：0。「兵工廠」及後雖藉布卡約沙卡於76分鐘追回一球，但這名翼鋒4分鐘後近射高出，未能追和下，球隊終以1：2敗走，兩回合計輸1：3出局。

阿仙奴賽後連續5季「四大皆空」，但主帥阿迪達說：「我不認為有哪支球隊在整個歐聯賽事中，比我們做得更好。只是若只計這兩場比賽，PSG的門將及前鋒確在掌控己方及對方禁區方面比較出色，也成為淘汰賽的成敗關鍵所在，我們也只能接受4強出局的不幸結果。」他又透露，麾下賽後難掩失望下痛哭。

得悉阿迪達以「欠運」形容阿仙奴4強失利後，今天55歲「牛一」的PSG教練安歷基反唇相譏道：「阿迪達是我的朋友，但這次我不同意他的看法。阿仙奴當然踢得很好，也經常向我們施壓，不過最後我們取得更多入球，這才是最重要的事實。」

與安歷基持同一觀點的，還有阿仙奴前帥雲格。他賽後明言PSG更值得殺入決賽，「我認為PSG的攻勢比阿仙奴更加危險，確技高一籌」。事實是PSG今季在歐聯賽場已多次擊敗英超球隊，包括聯賽階段主場擊敗曼城、16強踢走另一勁敵利物浦、8強險勝阿士東維拉，以至4強「雙殺」阿仙奴，絕對稱得上是「英超殺手」。PSG將與國際米蘭決戰，也是兩軍首次在歐聯交鋒。另今屆是繼1993年的馬賽和AC米蘭後，再由法甲及意甲球隊爭冠。