歐霸4強｜曼聯熱刺誓保優勢迎決戰　般奴費南迪斯傳獲沙特青睞　李察利臣或遭掛牌 (20:01)

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波杜基林特vs.熱刺 now638台 明晨03：00直播

曼聯上周首回合在上半場已有畢爾包中堅丹尼爾維維安領紅被逐下，作客大勝3：0晉級形勢大好，次回合重返奧脫福球場出擊，這支暫列西甲第4名球隊除了該名西班牙國腳要停賽，昨公布24人出征名單，3名進攻主力包括首席射手奧漢辛斯特、兄弟兵翼鋒尼高拉斯威廉斯及伊拿基威廉斯均因傷未有隨隊，陣容更見不整；紅魔則有中堅馬菲斯迪歷特上場英超作客不敵賓福特再度受傷將會缺陣。隊長般奴費南迪斯賽前則傳獲沙特聯豪門希拉爾開天價年薪及轉會費挖角，據報曼聯無意出售這名30歲葡萄牙隊中場，主帥魯賓艾摩廉視對方為重建球隊的核心人物。

另邊廂，熱刺首回合主場3：1領先波杜基林特，但中場占士麥迪臣該仗建功後膝蓋受傷料提早收咧，已缺陣4仗的隊長孫興慜則未能趕及隨隊，射手蘇蘭基有機會傷癒，另一前鋒李察利臣則傳將被掛牌出售，據報獲前東家愛華頓求購。波杜基林特為上季挪超冠軍，今季在歐聯附加賽出局後轉戰歐霸，分組賽曾挫波圖及比錫達斯，晉級後接連淘汰川迪、奧林比亞高斯及拉素，在淘汰賽3場主場皆勝，熱刺球員能否適應該仿真草場地球場，將成會否遭遇「滑鐵盧」的關鍵。

曼聯與熱刺今季在英超成績大跌位列中下游，阿仙奴前帥雲格賽前受訪談及，當英超已取得來屆歐聯5個席位下，歐洲足協往後需重新評估，若再有英超球隊成為歐霸冠軍時，是否值得直接獲取歐聯參賽資格。

另外，歐洲協會聯賽明晨亦舉行4強次回合，首回合以2：1領先的貝迪斯將作客意甲的費倫天拿，安東尼馬菲奧斯季中由曼聯借至這支西甲球隊後表現神勇。他賽前受訪表明希望下季繼續留在西班牙，據報馬德里體育會有意簽入這名巴西國腳翼鋒。至於首回合大勝4：1的車路士明晨則返主場迎戰佐加頓斯，力爭自2020／21年歐聯封王後，再闖歐洲賽決賽。

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