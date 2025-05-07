羽毛球｜陳延澤台北公開賽雙線「一輪遊」　梁悅儀傅智恩女雙闖16強 (22:18)

陳延澤昨雙線出擊，中午伙拍吳芷柔出戰混雙首圈，二人從外圍賽連過兩關躋身正賽，惟昨面對印尼隊的馬雲法沙／彭娜達，終力戰下以15：21、21：11、17：21，局數1：2飲恨而回。

及至晚上的男單，這名26歲港將面惡鬥世界第11的新加坡隊名將駱建佑，首局雖先輸13：21，但次局他力戰下在中段拉開比數，並以21：15扳平局數，惟決勝局早段被拉開後無以為繼，終輸12：21，同以局數1：2惜敗，無緣16強。

其餘港將方面，梁悅儀／傅智恩在女雙以直落兩局淘汰東道主組合宋奕萱／楊宜薰，躋身16強後將遇同以直落兩局擊退另一港隊組合范嘉茵／尤漫瑩的3號種子台將張淨惠／楊景惇。

另外，女單頭號種子的日本隊新星宮崎友花在首圈以直落兩局輕取中華台北隊的黃瀞平，將與另一台將陳肅諭爭入8強。

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