歐聯4強｜阿仙奴征PSG求反勝　阿迪達促麾下奉獻所有　迪比利無恙成大患 (22:05)

巴黎聖日耳門vs.阿仙奴 now643台 明晨03：00直播

阿仙奴上周三首回合主場以0：1不敵由迪比利早段建功的PSG；本周日回歸英超戰線強陣出擊仍主場以1：2反負般尼茅夫，此戰體能狀態及士氣均堪憂。可是阿迪達選擇樂觀迎接挑戰，認為球隊絕對有力克服眼前比數差距，「每當看見球隊拼搏，就會讓我雞皮疙瘩。我們有很多優點，首回合也只是欠運地以些微差距落敗，所以我感到樂觀」。曾以球員身分效力PSG的他，指出邁向決賽的機會近在眼前，「當到達了這地步，必須為此奉上一切」。

兵工廠此戰有中場湯馬士柏迪停賽刑滿復出，但首回合受傷的右閘祖利安添巴上陣成疑。隊長中場馬田奧迪加特上仗聯賽撞傷後忍住痛楚踢畢全場，料無礙今仗披甲。他賽前勉勵隊友，要把連敗的悲憤轉化為爭勝動力，「我們難免失望，但必須堅強和團結應對接下來的重大考驗。當你感到憤慨時，就把所有情緒投放到這仗」。

已篤定衛冕法甲的PSG，上周六聯賽作客斯特拉斯堡正選只保留中場祖奧尼維斯一名首回合擔正球員，終以1：2落敗。鋒將迪比利首回合4分鐘建功後，於70分鐘拉傷大腿退下火線，上仗聯賽未入名單。惟他昨已返大軍操練，並獲主帥安歷基證實可候命。而今季加盟PSG的19歲翼鋒迪斯亞杜伊，各賽事已攻入13球及交出12次助攻，因此被視為本年度金童獎得獎大熱之一；他與同屬金童獎熱門人選的阿仙奴18歲左閘利維斯史基利對位交鋒，勢成此仗另一焦點。